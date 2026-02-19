Woody og Buzz er tilbake i den første Toy Story 5 traileren

HQ

Det har gått syv lange år, men nå er det endelig (nesten) på tide at Woody, Buzz Lightyear og resten av lekene vender tilbake til det store lerretet. Pixar har nå sluppet den aller første offisielle traileren til Toy Story 5, som er overraskende tidsriktig og reiser et høyaktuelt spørsmål. Er leketøyenes æra forbi?

Denne gangen er fokuset på Bonnie, hvis oppmerksomhet blir fanget av et nettbrett ved navn Lilypad - som tar fullstendig over livet hennes. Woody og Buzz gjenforenes for å prøve å redde dagen, samtidig som de konfronteres med sin egen relevans i en verden i endring.

Tom Hanks og Tim Allen er tilbake som Woody og Buzz, sammen med Joan Cusack, Blake Clark og Tony Hale. Samtidig introduseres nye stemmer til serien, med Greta Lee og Conan O'Brien i ensemblet.

Forventningene er naturligvis skyhøye, spesielt siden Toy Story 5 kommer rett i hælene på Inside Out 2, som dominerte kinoene tilbake i 2024 med over 1,5 milliarder dollar i omsetning. Vi får se hvor godt Toy Story 5 gjør det når den har premiere på kino 19. juni.

Gleder du deg til Toy Story 5?