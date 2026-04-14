Markedet for haptisk tilbakemelding i hjemmet har alltid vært en slags nisje, med noen få produsenter som prøver ut hodetelefoner med fysisk bevegelse eller de klassiske bevegelige stemplene festet til en stol eller sofa fra Buttkicker eller Earthquake Sound. Taktil tilbakemelding direkte på kroppen er i teorien en mye mer oppslukende opplevelse, men også mye vanskeligere å få til på riktig måte og uten at det blir tungvint.

Woojer har forsøkt seg på dette med sin nyeste versjon av haptisk tilbakemelding på kroppen, Vest 4.

Den er det den utgir seg for å være, en vest utstyrt med små taktile enheter som vibrerer med en frekvens og intensitet som gjenspeiler hva du bruker den til. De seks Osci TRX2-svingerne er flotte og overraskende flate, og vesten kan ha en veldig tett passform, noe som forsterker innlevelsen.

Så det er en god idé, og de små enhetene er virkelig kraftige, og når de anbefaler at du ikke skrur den haptiske tilbakemeldingen til maks, er det en god grunn til det. Denne greia kan brukes til å behandle nyrestein. Hvis du blir skutt i et spill og glemmer å skru ned volumet, vil du føle det, mye...

Frekvensområdet går helt opp til 250 Hz, noe som er alt for mye. Du får allerede mye rumling som overdøver detaljene ved THX-standarden 100 Hz, og under 80 Hz var mitt personlige sweet spot. Men din kan være lavere. Alt kjører ikke via en driver eller et program, men gjennom en app. Dette betyr heldigvis at Woojer Vest 4 også fungerer med kontrolleren din for favorittkonsollplattformen din, og det finnes til og med en spesialversjon for Meta Quest VR-systemet.

Og nå til den mindre gode delen. Den er problematisk å bruke. Den grunnleggende ladingen kan gjøres med 20V-laderen som følger med vesten, og bare det. Hvis du kaster den, har du ikke flaks. Jeg har prøvd en rekke ladere med svært høy effekt, og hvis den ikke er 20 V - og det er det normalt ikke noe som er - vil den ikke lade. Oppsettet kan også være litt komplisert. Veiledningen fungerer, men prosessen kunne vært mer smidig, og til tross for at vesten kalles lett, føles den likevel tungvint.

Hovedproblemet er imidlertid tilkoblingsmulighetene. Jeg klarte ikke å finne noen måte å kjøre lyden parallelt på. Den må gå til vesten din og derfra til Bluetooth eller en kablet kabel. Glem alt om å bruke høyttalerne og vesten samtidig, eller å bruke hodetelefonene med en tilkobling på under 1 ms. Bluetooth støtter heller ikke lav latenstid, noe jeg ærlig talt synes er viktig for spill, og selv da er det dårligere enn radiobølgebasert lyd. For meg er det å måtte omdirigere lyden via vesten hver gang jeg spiller, dessverre en fullstendig dealbreaker.

Prisen er normalt rundt £ 456 / € 530, men den er for øyeblikket på salg med 30% rabatt og inkluderer en gratis fôr.

Jeg er ikke i tvil om at de taktile transduserne er den største kostnaden i produksjonen, og at de er veldig dyre. Men jeg forstår virkelig ikke hvorfor noen ekstra øre på dette prispunktet ikke brukes til å inkludere et Bluetooth-system som støtter AptX lav latenstid eller et lignende system.

Det viktigste her er at jeg ikke kan se en måte å fikse det på uten å endre kontrollmodulen på vesten, som er integrert i stoffet, og dermed hindrer brukeren i å endre eller oppgradere den. Kanskje en programvareoppdatering kan hjelpe her. I teorien vil Bluetooth 5.0 støtte AptX-modus med lav forsinkelse, men dette er fortsatt i beste fall 30+ ms og kan derfor ikke brukes til spilling, ettersom brukeren vil legge merke til forsinkelsen.

Den beste måten og det mest optimale brukerscenarioet er derfor å kjøre alt kablet. Hvis du allerede gjør det, med ledning til vesten og deretter ledning fra vesten til hodetelefonene, kan du få den fulle opplevelsen. Men hvis det ikke passer din situasjon, er det ikke sikkert at produktet og prisen er så relevant.