Det er ikke til å stikke under en stol at spillere i dag har det litt vanskelig når de skal velge tastatur. Ikke på grunn av mangel på kvalitetsalternativer, men snarere på grunn av det store utvalget som er tilgjengelig. Ulike brytere, tastaturdeksler, prangende RGB-belysning. Listen fortsetter, og i dette havet av alternativer skiller Wooting 60HE+ seg ut som et fyrtårn, et fyrtårn som flytter grensene for hva som er mulig, setter nye standarder og utfordrer bransjen på samme tid.

Så hva er oppstyret? For å begynne med det helt grunnleggende: Wooting 60HE+ byr på en kompakt ramme som bare veier 60 % av et tastatur i normal størrelse. Med andre ord, ren lykke for oss minimalister som setter pris på små og kompakte ting, noe som også gir god plass til musebevegelser. Men til tross for det lille fotavtrykket går Wooting ikke på akkord med kvaliteten, og gir oss et solid chassis med god tyngde. Dermed holder den seg godt plantet på skrivebordet til enhver tid, selv under virkelig intense spilløkter.

Og enda bedre er det at tastaturkappene er dobbeltskutt, noe som betyr at det er mindre sannsynlig at de slites og begynner å skinne selv etter mange, mange timers bruk. Dette gjør at de ikke bare føles fantastiske å ta på, men også at du ikke trenger å bekymre deg for å bytte dem med det første.

The Wooting 60HE+ er ikke bare et tastatur - det er en analog inndataenhet. I motsetning til tradisjonelle tastaturer, som opererer med et enkelt binært av/på-system, kan 60HE+ registrere hvor langt ned du trykker på hver tast, omtrent som en analog joystick. Dette åpner en verden av muligheter i spill, der forskjellen mellom et forsiktig trykk og et fullt trykk kan utgjøre forskjellen mellom en snikende tilnærming og en full sprint.

I spill som Valorant eller Counter-Strike, der presisjon er nøkkelen, gir den analoge funksjonen mulighet for nyansert kontroll som rett og slett ikke er mulig med et vanlig mekanisk tastatur. Vil du gå sakte rundt et hjørne? Bare trykk på tasten halvveis. Trenger du å sprinte vekk fra en fare? Trykk helt i bunn. Når du først har opplevd denne kontrollen, vil du lure på hvordan du noensinne har kunnet leve uten den.

Wooting 60HE+ handler selvfølgelig ikke bare om analog inndata. Dette er et tastatur som kan tilpasses etter eget ønske. Ved hjelp av Wootility, programvaren som følger med tastaturet, kan du justere aktiveringspunktet for hver tast individuelt. Det betyr at du kan stille inn noen taster slik at de aktiveres med et lett trykk, mens andre krever et dypere trykk for å aktiveres. Det er denne tilpasningsmuligheten som gjør Wooting 60HE+ ikke bare til et verktøy, men til en forlengelse av spillestilen din.

Og la oss snakke om Wootility-programvaren et øyeblikk. Den er ren, intuitiv og kraftig. Du trenger ikke å være en teknisk veiviser for å få mest mulig ut av dette tastaturet. Vil du sette opp belysning per tast? Det er enkelt. Vil du lage en tilpasset aktiveringskurve for tastene dine? Det er gjort. Programvaren er enkel å bruke, og det er tydelig at Wooting har tenkt mye på å gjøre dette til en brukervennlig opplevelse.

Når det gjelder spilling, er hastighet alt, og Wooting 60HE+ leverer i bøtter og spann. Dette tastaturet er utstyrt med Lekker-brytere, som er skreddersydde magnetbrytere som gir praktisk talt null latenstid. Det betyr at inndataene dine registreres raskere enn du rekker å blunke, noe som gir deg et konkurransefortrinn i fartsfylte spill der hvert millisekund teller.

Men hastighet er ikke alt. Konsistens er nøkkelen og minst like viktig. Og det er her Lekker-bryterne kommer godt med, med en jevn, lineær følelse uten mekanisk friksjon. De er lette og responsive, men også slitesterke, og tåler millioner av tastetrykk. Enten du spammer evner i League of Legends eller utfører komplekse kombinasjoner i Mortal Kombat, leverer 60HE+ en konsekvent ytelse i toppklasse.

Selv om Wooting 60HE+ helt klart er designet med gamere i tankene, er den ikke en ensporet ponni. De analoge inngangene og tilpasningsmulighetene gjør den også til et fantastisk verktøy for kreative fagfolk. Tenk deg å bruke trykkfølsomme kontroller i Photoshop, eller å tilordne analoge taster for å finjustere lydjusteringer i en DAW. Mulighetene er uendelige, og 60HE+ er allsidig nok til å håndtere det du måtte ønske.

Ingen produkter er imidlertid perfekte, og Wooting 60HE+ har et par særegenheter. For det første er det ikke sikkert at 60 %-oppsettet passer for alle. Hvis du er avhengig av funksjonstaster eller et numerisk tastatur, kan du oppleve det kompakte designet som begrensende og trangt. Det er også litt av en læringskurve når det gjelder å mestre de analoge inngangene - spesielt hvis du kommer fra et tradisjonelt mekanisk tastatur. Men dette er mindre problemer, og for de fleste brukere oppveies de langt på vei av fordelene.

Wooting 60HE+ omdefinerer på mange måter hvordan vi interagerer med spill. Og med sine analoge innganger, uovertrufne tilpasningsmuligheter og lynrask ytelse er den et must for alle seriøse spillere. Det er riktignok litt av en investering, men til syvende og sist er det verdt hver eneste krone, og hvis du er på utkikk etter et tastatur som ikke bare oppfyller standarden, men omdefinerer den, er Wooting 60HE+ det tastaturet du må slå.