HQ

Hvis du er en gamer som er nøye med periferiutstyret ditt, eller en skriveentusiast på jakt etter det neste store, har du sikkert hørt ryktene om Wooting 80HE-tastaturet. Dette beistet er mer enn bare nok et mekanisk tastatur - det er et analogt gaming-kraftverk pakket inn i førsteklasses materialer. Med sin sinklegeringskonstruksjon, PBT-tastaturdeksler med dobbeltskudd og avanserte funksjoner, prøver Wooting 80HE å skape seg en plass som det ultimate tastaturet for både konkurransespillere og teknologikjennere. La oss se nærmere på det og se om det lever opp til hypen.

Når du pakker ut Wooting 80HE, er det første du vil legge merke til vekten. Sinklegeringsrammen er ikke bare der for å se pen ut; den gir tastaturet en ubestridelig tyngde og holdbarhet. Det føles som om det kunne overlevd et fall fra skrivebordet - ikke at du har lyst til å teste den teorien. Den børstede metallfinishen tilfører også et snev av eleganse uten å være overdrevent prangende. Designet er minimalistisk, men skriker premium når du ser og tar på det.

PBT-tastaturene med dobbeltskudd er en annen gevinst. De har akkurat nok tekstur til å gi deg et godt grep, og de er svært motstandsdyktige mot slitasje. I motsetning til ABS-tastaturhetter, som kan bli blanke og fettete over tid, er disse PBT-tastaturhettene bygget for å vare. Skriften er skarp, og den doble støpingen sørger for at de ikke blekner selv etter mange års intens bruk.

Dette er en annonse:

Kjernen i Wooting 80HE er den analoge teknologien, som drives av Lekker-brytere. Dette er ikke vanlige mekaniske brytere; de er trykkfølsomme, slik at du kan justere aktiveringspunktet hvor som helst fra 0,1 mm til 4,0 mm. Enten du vil ha fjærlette trykk eller bevisste, dype trykk, tilpasser tastaturet seg etter dine preferanser.

For spilling er dette en game-changer (med ordspill ment). Tenk deg å spille et racingspill der du kan styre gassen som om du bruker en analog spak, eller å utføre presise bevegelser i FPS-spill ved å justere hvor hardt du trykker på tastene. Wooting 80HE gir deg analog inndata til fingertuppene, og tilbyr et presisjonsnivå som er vanskelig å finne andre steder.

Utover spilling er den analoge funksjonaliteten overraskende allsidig. Du kan angi spesifikke aktiveringspunkter for ulike bruksområder, for eksempel for å aktivere makroer i produktivitetsprogramvare eller finjustere skriveopplevelsen. Det er ikke bare en gimmick; det forbedrer virkelig måten du samhandler med PC-en på.

Dette er en annonse:

Wooting 80HE er tydeligvis designet med gamere i tankene, men den er ikke noe å kimse av når det gjelder skriving. Lekker-bryterne er lineære, men de er smøremyke og konsekvente. Det er ingen taktile støt eller klikk, så de er stille nok til kontorbruk (så lenge kollegene dine synes det er greit at PBT-tastaturene klakker).

Dessuten gjør den analoge aktiveringen det mulig å tilpasse skrivingen. Du kan justere aktiveringspunktet etter eget ønske - sett det grunt for raskere skriving eller dypere for færre utilsiktede trykk. Det er en liten detalj, men den bidrar til tastaturets generelle allsidighet.

Wootility-programvaren binder alt sammen. I motsetning til noen altfor kompliserte tastaturprogramvarer er Wootility brukervennlig og fullpakket med funksjoner. Du kan enkelt omplassere taster, opprette makroer og justere de analoge aktiveringsinnstillingene. RGB-tilpasningen er også førsteklasses, med belysning per tast og en rekke effekter som får oppsettet ditt til å stikke seg ut.

En funksjon som skiller seg ut er Rapid Trigger-modus. Den tilbakestiller aktiveringspunktet i det øyeblikket du slipper en tast, noe som gjør raske tastetrykk utrolig responsive. For konkurransespillere kan dette utgjøre en merkbar forskjell i spill som krever raske reaksjoner.

Selv om Wooting 80HE imponerer, er den ikke perfekt. Prisen er høy, noe som plasserer den i premiumkategorien. Selv om du får mye teknologi og kvalitet for pengene, er det ikke det mest tilgjengelige alternativet for vanlige brukere. Et annet mindre ankepunkt er mangelen på brytere som kan byttes ut. Lekker-bryterne er fantastiske, men noen brukere vil kanskje foretrekke muligheten til å bytte dem ut med noe annet. Det er en nisjeklage, men verdt å nevne for de som liker å mekke.

Til slutt gjør tastaturets tunge konstruksjon, selv om det er førsteklasses, det mindre bærbart. Hvis du er en som ofte flytter rundt på tastaturet, kan dette være et problem. For, la oss ikke lure oss selv her. Wooting 80HE er et dyrt stykke teknologi. En intensjonserklæring, både fra selskapet og kunden som kjøper det. Men med den prisen følger også en mengde funksjoner og en utrolig byggekvalitet. Og selv om den kanskje ikke passer for alle, leverer 80HE til fulle for målgruppen den henvender seg til. Det er en ambisiøs teknologi - noe å drømme om, og kanskje en dag kjøpe. Men hvis du er klar til å løfte spill- og skriveopplevelsen din til neste nivå, venter Wooting 80HE på deg.