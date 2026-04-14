World Aquatics anerkjenner Russland og Hviterussland og tillater flagg, uniformer og hymner, men Ukraina fordømmer avgjørelsen

World Aquatics, som er det styrende organet for all vannsport, inkludert svømming, stup, kunstsvømming og vannpolo, har opphevet forbudet mot russiske og hviterussiske utøvere, som har vært på plass siden invasjonen av Ukraina i februar 2022.

Utøverne vil få lov til å representere landene sine og bære deres offisielle uniformer og flagg eller lytte til nasjonalsangene sine etter å ha bestått minst fire påfølgende antidopingkontroller og gjennomført bakgrunnssjekker, og Russland og Hviterussland vil gjenoppta fulle medlemsrettigheter og være representert i offisielle mesterskap, inkludert det kommende friidretts-VM i Budapest i 2027.

President Husain Al Musallam sa at World Aquatics, sammen med AQIU (Aquatics Integrity Unit), har jobbet de siste tre årene for å "sikre at konflikter kan holdes utenfor konkurransearenaene". "Vi er fast bestemt på å sikre at bassenger og åpent vann forblir steder der idrettsutøvere fra alle nasjoner kan møtes i fredelige konkurranser."

Som i andre konkurranser, inkludert de olympiske leker, har russiske og hviterussiske utøvere fått lov til å delta som nøytrale utøvere, men dette grepet tilbakestiller situasjonen slik den var før invasjonen av Ukraina for fire år siden, noe som har ført til protester fra den ukrainske regjeringen og svømmeforbundet. "Denne avgjørelsen devaluerer minnet om mer enn 650 ukrainske idrettsutøvere som aldri mer kommer til å konkurrere, nettopp på grunn av den væpnede aggresjonen fra Den russiske føderasjonen", sier ungdoms- og idrettsminister Matvii Bidnyi.