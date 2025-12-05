World Athletics vil endre formatet på 400m-finalene slik at bane 1 og 2 fjernes

HQ

World Athletics har godkjent en stor endring i 400m-løpet: I stedet for et enkelt løp med åtte løpere, vil finalen fra nå av foregå i to løp med fire løpere i hvert. Etter de to løpene vil de tre beste tidene fra begge løpene bli valgt som vinnere til pallen.

Dette er innført for å få slutt på ulempen med å løpe i bane 1 og 2, noe som førte til urettferdighet for løperne i disse banene. Banene 1 og 2 er de innerste banene, med smalere svinger. Disse banene vil bli helt eliminert i 400 meter-finalen, slik at alle åtte utøverne får en jevnere opplevelse.

Den første gangen denne endringen vil bli implementert, er under VM i Torun i Polen 20.-22. mars neste år, men også andre nasjonale forbund, som det spanske friidrettsforbundet, innfører regelen for å tilpasse seg det nye internasjonale regelverket. For 4x400 meter stafett blir det ingen endringer, og bane 1 og 2 vil fortsatt bli brukt.

Denne endringen ble godkjent på World Athletics Council i Monaco, der friidrettsforbundet også vedtok å... ikke godkjenne en kontroversiell endring i lengdehopp, som hadde blitt kritisert av nåværende og tidligere utøvere.