World Athletics vil innføre obligatoriske kjønnstester i kvinneidrett

World Athletics har strammet inn regelverket for transkjønnede kvinners deltakelse i kvinnelige konkurranser. For to år siden utestengte det internasjonale friidrettsforbundet alle transkjønnede kvinner som hadde gjennomgått mannlig pubertet før de gikk over fra kvinnekategorien.

Nå, etter å ha funnet ut at mannlige fordeler kan dukke opp allerede før puberteten, går de enda lenger ved å legge til en obligatorisk test for å verifisere deres biologiske kjønn. Testen vil være et "genetisk pass", som kun vil bli utført én gang i løpet av karrieren og vil være ikke-invasiv - en kinnpinneprøve og en tørket blodprøve - med mål om å sjekke om idrettsutøvere har tilstedeværelse av SRY-genet, som finnes i Y-kromosomet og vil gjøre dem biologisk mannlige. Dette vil ikke bare ramme transkvinner, men også kvinner med DSD-tilstander (forskjell i kjønnsutvikling), som den algeriske bokseren Imane Khelif, noe som fører til høyere nivåer av testosteron og vanligvis gir dem en fysisk overlegenhet som anses som urettferdig i forhold til andre idrettsutøvere.

Dette vil gjøre World Athletics til det første internasjonale idrettsforbundet som gjeninnfører kjønnstester, noe som vil føre til større ekskludering i kvinneidretten, og som ikke bare er i tråd med Donald Trumps politikk om å utestenge transkvinner fra kvinneidretten, men også med Kirsty Coventrys synspunkter. Kirsty Coventry, den nye IOC-presidenten, som vil ha ansvaret de neste åtte årene, inkludert de olympiske leker i 2028, og som i motsetning til tidligere IOC-presidenter, ikke utelukker ideen om kjønnstesting.

Sebastian Coe, president i World Athletics, sa at dette tiltaket er "en veldig viktig måte å skape tillit på og opprettholde det absolutte fokuset på konkurransens integritet", og de tar sikte på å innføre dem i tide til friidretts-VM i Tokyo i september 2025.