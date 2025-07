World Cup i e-sport: PUBG Mobile Verdenscupens store finaler er låst inn

HQ

Survival Stage for PUBG Mobile World Cup på Esports World Cup er fullført. Åtte av de 24 deltakende lagene er eliminert og sendt hjem, og dette betyr at finalelagene er klare for et par travle dager der en seierherre skal kåres.

For de som lurer på hvem som er slått ut, er de åtte eliminerte lagene som følger :



Influence Rage



R8 Esports



Team Vision



Intense Game



Alpha7 Esports



Team AxTMG



Kinotrope



Team Gamax



Når det gjelder hvem som er igjen... De 16 gjenværende lagene vil møte hverandre i en rekke kamper som går mellom 1. og 3. august, med hele 18 kamper som skal spilles. Vinneren blir det laget som kommer ut på topp med flest poeng, med poeng opptjent for en rekke handlinger i spillet, inkludert plassering på slutten av hver kamp og totalt antall drap. De 16 finalelagene er som følger :



4Thrives Esports



Alpha Gaming



Alter Ego Ares



DRX



eArena



Fire Flux Esports



Horaa esports



IDA Esports



NS RedForce



POWR eSports



Regnum Carya



Team Falcons



Team Secret



ThunderTalk Gaming



Weibo Gaming



Yangon Galacticos



Hvem tror du kommer til å vinne?