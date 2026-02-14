World Curling går inn i dramaet etter at Sverige anklaget Canada for juks i vinter-OL

HQ

World Curling har kommet med en uttalelse om en av de mest opphetede kontroversene under vinter-OL i Milano-Cortina, der Sverige beskyldte Canada for juks under en curlingkamp for menn. Det hele startet fredag, under en rundekamp som endte 8-6 til Canada.

Spillere og medlemmer av det svenske laget klaget på at de kanadiske curlingspillerne jukset ved å berøre steinen under levering, et øyeblikk da curlingspillerne må slippe. Spenningen gikk så langt at kanadiske Marc Kennedy og svenske Oskar Eriksson kranglet heftig, og kanadieren sa "fuck off" etter Erikssons beskyldninger.

Verdensforbundet i curling publiserte en uttalelse lørdag, der de forklarte dommernes begrensninger: "Game Umpires er plassert ved enden av hvert ark og kan fysisk ikke se hver eneste leveranseovertredelse (...) Det er ikke mulig for World Curling å ha Game Umpires plassert slik at de kan observere alle hog lines for hver eneste steinlevering", selv om de la til at det ikke ble registrert noen overtredelser i kampen.

World Curling minner også om at det ikke vil være mulig å endre kampen, og svarer på forespørsler fra medier som deler en video som ville bevise jukset av Kennedy og berørt steinen. "World Curling bruker for øyeblikket ikke videoavspilling for å omgjøre kampavgjørelser. Avgjørelser som tas under en kamp er endelige".

Fra og med lørdagens ettermiddagsøkt vil det imidlertid være to dommere som beveger seg mellom alle fire arkene og observerer avleveringene. I mellomtiden fikk Kennedy en muntlig advarsel for språkbruken sin, men kanadieren vil ikke bli ilagt ytterligere sanksjoner så lenge han ikke oppfører seg upassende.