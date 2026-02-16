World Curling omgjør endring i dommersystemet etter samtale med de nasjonale olympiske komiteene

HQ

World Curling har gått tilbake på sin beslutning om å gjøre dommerne strengere under vinter-OL. Én dag etter at de publiserte en uttalelse i etterkant av den opphetede kampen mellom Canada og Sverige, der Sverige anklaget Canada for juks og sa at de ville sette inn to offisielle overvåkere, publiserte de en ny uttalelse søndag ettermiddag, der de omgjorde beslutningen.

"Etter et møte med representanter for de konkurrerende nasjonale olympiske komiteene er det bekreftet en oppdatering av protokollen for steinovervåking, som begynner med kveldsøkten søndag 15. februar. Denne endringen i protokollen innebærer at de to dommerne som tidligere aktivt overvåket utøvernes leveranser, fortsatt vil være tilgjengelige på banen, men at de nå kun vil overvåke utøvernes leveranser på forespørsel fra de konkurrerende lagene", sier verdensforbundet i curling.

Dette betyr at man går tilbake til den samme metoden for å dømme fra før kontroversen. I løpet av den tiden, mindre enn en dag, som World Curling plasserte to funksjonærer i leveranser, har to curlingspillere, Rachel Homan for Canadas kvinnelag og Bobby Lammie fra Storbritannias herrelag, fjernet steiner på grunn av påståtte overtredelser, noe som skapte en ny kontrovers da curlingspillerne sa at de ikke hadde begått overtredelser.