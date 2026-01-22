esports
World Esports Summit vender tilbake til Korea i februar
Det blir den 10. utgaven av arrangementet.
Det er bekreftet at World Esports Summit offisielt kommer tilbake, kommer tilbake for sin 10. utgave og velger det kjente stedet Busan, Sør-Korea som vertsdestinasjon.
Arrangementet skal skje mellom 10. og 11. februar, og vil samle over 40 foredragsholdere fra den bredere esportsverdenen for å diskutere og bidra til å forme fremtiden for konkurransedyktig spill, samtidig som de også dekker bransjeutfordringer.
Når det gjelder noen av selskapene som vil være til stede, blir vi fortalt i en pressemelding at FIFAe, Tencent, NetEase, FIA, Moonton, ESL FACEIT Group, og mer vil være til stede og delta.
Kommer du til å følge med på World Esports Summit neste måned?