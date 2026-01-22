World Esports Summit vender tilbake til Korea i februar

HQ

Det er bekreftet at World Esports Summit offisielt kommer tilbake, kommer tilbake for sin 10. utgave og velger det kjente stedet Busan, Sør-Korea som vertsdestinasjon.

Arrangementet skal skje mellom 10. og 11. februar, og vil samle over 40 foredragsholdere fra den bredere esportsverdenen for å diskutere og bidra til å forme fremtiden for konkurransedyktig spill, samtidig som de også dekker bransjeutfordringer.

Når det gjelder noen av selskapene som vil være til stede, blir vi fortalt i en pressemelding at FIFAe, Tencent, NetEase, FIA, Moonton, ESL FACEIT Group, og mer vil være til stede og delta.

Kommer du til å følge med på World Esports Summit neste måned?