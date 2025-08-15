World Humanoid Robot Games har startet i Kina.

HQ

Siste nytt om Kina . I et forsøk på å vise hvor raskt og langt robotteknologien har kommet, har Kina sparket i gang World Humanoid Robot Games, et arrangement som egentlig tilsvarer OL for roboter.

I lekene deltar 280 lag fra hele 16 land rundt om i verden, deriblant Kina, USA, Tyskland og Brasil. De ulike lagene er til stede og setter robotene sine på prøve i en rekke sportslige utfordringer, det være seg friidrett og bordtennis, og til og med sortering av medisiner og håndtering av materialer.

Ifølge Reuters vil lekene pågå over helgen og avsluttes 17. august, med over 500 roboter som kjemper i over 26 forskjellige arrangementer. Du kan følge med live ved å klikke deg inn her.