World of Goo 2 er bare noen måneder unna

Nintendo Direct: Partner Showcase debuterte for en time siden, og der fikk vi flere interessante kunngjøringer og opplysninger. En av disse var at World of Goo 2 fikk en bekreftet og offisiell utgivelsesdato, noe som betyr at vi vet nøyaktig når puslespilloppfølgeren kommer.

World of Goo 2 lanseres på PC (Windows og Linux), Mac og Nintendo Switch den 23. mai 2024.

Informasjonen ble avslørt under Direct, men du kan se den nyeste traileren for spillet nedenfor, eller ta turen hit for å lære litt mer om spillet.