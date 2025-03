World of Goo 2 kommer til Steam denne våren

HQ

Kreativiteten og fysikken er tilbake for å få oss til å presse hjernen til det ytterste. World of Goo 2, utviklet av 2D Boy-studioet og utgiveren Tomorrow Corporation, lanseres denne våren på Steam med fornyet mekanikk, en ny historie og originalt lydspor.

Vi har kunnet se på tittelens Steam-side at det vil inneholde nye egenskaper for å gi det mer dybde. Det er gjort arbeid med væskens fysikk for å gjøre strategi nøkkelen til å danne konstruksjoner. I dette tilfellet å reise tårn og bygge broer, til og med fremdrift av luftskip. I tillegg vil det være forskjellige typer væske, hver med forskjellige egenskaper for å gi et bredere spekter av muligheter. Du kan lese anmeldelsen vår for en mer omfattende titt på tittelen.

Etter suksessen med Nintendo Switch-utgivelsen i fjor, ønsket de å dra nytte av det voksende PC-markedet for å tiltrekke seg flere spillere. De har avslørt at det vil inkludere Steam-eksklusive prestasjoner, og det er fortsatt mer å komme, så følg med for flere nyheter slik at du ikke går glipp av hva Goo vil bringe.