World of Goo er tilbake med en oppfølger 15 år etter originalen

2D Boy er tilbake, Kyle Gabler og Ron Carmel er tilbake, for under åpningen av The Game Awards ble det overraskende annonsert at deres mest elskede spill er tilbake. World of Goo 2 er oppfølgeren til en av de aller første indie-darlingene, de som fortalte historiene til utviklere som forlot de store AAA-forlagene for å realisere sine innovative ideer.

15 år senere er World of Goo 2 tilbake i 2024 med en ny bølge av fysikkpuslespill basert på strukturene de klebrige Goo-ballene kan bygge sammen ... og helt sikkert med et viktig sosialt budskap å dele ved hjelp av rørende historier og musikk.

Her er den spennende avsløringen: