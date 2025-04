World of John Wick utvides med animasjonsfilm og en lenge planlagt Caine-spinoff

Sent i går fortalte vi om bekreftelsen av en femte John Wick film med Keanu Reeves i hovedrollen og med Chad Stahelski som regissør. Det viser seg at dette ikke var alle John Wick nyhetene som Lionsgate hadde å dele under CinemaCon, da produksjonsgiganten kunngjorde et annet prosjekt og bekreftet planene for et tredje.

Ifølge Variety vil den etterlengtede spinoffen basert på Donnie Yens blinde snikmorder Caine offisielt gå videre og fungere som den andre spinoffen etter Ana de Armas' Ballerina i juni i år. Vi blir fortalt at Yen vil regissere og produsere denne filmen, og at produksjonen vil starte så snart som senere i år i Hong Kong, noe som kanskje betyr at den kan tjene som den neste store live-action World of John Wick film mellom Ballerina og John Wick: Chapter 5.

Ellers er det også blitt lovet en animert prequel. Det sies at denne vil være for et mer modent publikum, og at Reeves vil låne ut stemmen sin til filmen i rollen som den berømte Baba Yaga. Det sies å utforske Wicks jobb med å fullføre Impossible Task, en enkelt natt hvor han måtte drepe alle sine rivaler for å frigjøre seg fra grepet til High Table, og dermed skje før John Wick 1.

Lionsgate har i hovedsak signert en intensjonsavtale om å gjøre John Wick til sin fremste actionfilmserie i overskuelig fremtid.