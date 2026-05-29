Jeg skal ikke gå rundt grøten; jeg synes det er ganske utfordrende å anmelde spill som World of Tanks: Heat. Det er ikke det at disse spillene byr på en kompleks rekke mekanikker eller et spilldesign som er litt polariserende å få hodet rundt, det er rett og slett at dette er nok et eksempel på et live-service-spill der jeg ikke kan unngå å føle at kortene allerede er stablet mot det. Denne forståelsen kommer ikke bare fra det faktum at det er et live-service-spill i et segment som er mer halshugget enn noen gang før (bare spør Highguard, Spellcasters: Chronicles, pokker til og med Destiny 2 til en viss grad, bare i år), men også når man vurderer den begrensede skifer av innhold som for øyeblikket er omtalt, og også hvordan dette er et Wargaming-prosjekt. Igjen, ikke for å peke fingeren i seg selv, men Wargaming har prøvd alle slags live-tjenesteinnsatser i det siste, og mange har en tendens til å ikke holde seg veldig lenge, med Steel Hunters som det siste offeret ...

Faktisk er Steel Hunters et fascinerende spill å sammenligne med denne siste ideen kjent som World of Tanks: Heat, da Steel Hunters tilbød en unik krok ved å kombinere ruvende mechs med intens online flerspiller-action. Hvorvidt dette ekteskapet fungerte bra eller ikke, er et annet samtaleemne, men det viktigste å merke seg er at Steel Hunters i bunn og grunn var et unikt videospill. World of Tanks: Heat passer ikke akkurat til samme regning.

I hovedsak er det vi har med dette spillet en raskere og mindre krevende versjon av World of Tanks-formelen. Kjernemekanikken og premisset om å bruke pansrede kjøretøy i flerspillerkamp er bevart, men det er nå mindre rigid og strategisk, og mer fokusert på å la spillerne komme inn i handlingen for å skape et kaotisk blodbad som føles mer som et arena-shooter. En veldig rudimentær sammenligning kan være at hvis World of Tanks spiller mer som det taktiske Counter-Strike, så er World of Tanks: Heat Call of Duty.

Men igjen, bortsett fra en justering av tempoet og en endring i spillmodusene som tilbys, snakker vi fortsatt om et flerspillerspill der spillerne kjører stridsvogner, skyter på hverandre og stadig tærer ned helsestengene for å beseire motstanderne og vinne kamper. Forskjellen er at det er mindre avhengig av å treffe med det perfekte skuddet og overvinne pansertykkelse, panserhelling, kuleinntrengningsverdier, hvor kamuflert og skjult kjøretøyet ditt er, og å spare på ressursene for å sikre at du holder ut hele spillet. Alle de sentrale elementene som World of Tanks-spillere kjenner så godt på dette tidspunktet, er kuttet ut til fordel for et mer arkadelignende spill der du zoomer rundt på et kart og løper og skyter, helt uten bekymring for å bli ødelagt, siden du vet at du bare kommer til å respawne.

På papiret kan jeg se hvorfor Wargaming ønsket å lage dette spillet, og jeg forstår det også, men samtidig vet jeg ikke om det er en plass for det. Kjernefans av World of Tanks vil fortsatt finne det mer strategiske og intrikate gameplayet til originalen mer overbevisende, på samme måte som de vil fortsette å få bedre kontakt med det kreative fokuset i den tradisjonelle opplevelsen der premisset er jevn, men givende progresjon og å lære hver nisje krok og krok av hvert kart og kampscenario. På samme måte vil nyere spillere som er mindre kjent med World of Tanks, sannsynligvis finne at Heat fortsatt er for treg og treg for dem. Dette er ikke en responsiv og rask rykkskytter, den typen opplevelse Marathon og ARC Raiders-spillere har kommet til å glede seg over i det siste, det er fortsatt veldig mye World of Tanks, bortsett fra rundt 30% raskere. Så som du kan se, føler jeg at dette spillet fundamentalt har litt av en identitetskrise.

Trumfkortet ville være at spillopplevelsen rett og slett er for godt raffinert og fornøyelig til at identitetsproblemene blir forglemmelige, men jeg er ikke helt overbevist om at dette er der heller. Det fungerer, og jeg skal ikke kritisere opplevelsen for det den grunnleggende sett gjør i funksjonell grad, men samtidig snakker vi ikke om en World of Tanks-variant her som vil slå deg av pinnen. Det er akseptabelt, og det er greit, men live-service-spill må trekke til seg et publikum og deretter holde dem hekta i flere måneder, til og med år, og jeg kan ikke se at Heat snapper spillere fra World of Tanks eller til og med lander en bred ny spillerbase som så tydelig assosierer seg med denne opplevelsen, men ikke originalen. Det er bare for mye overlapping, og mange av områdene dette spillet endrer formelen skiller seg rett og slett ut som regresjoner.

Det jeg mener her er at den brede og lange progresjonen i det originale spillet er borte. Det er egentlig ingen retning, du får ganske enkelt utlevert kraftige standardkjøretøy og bruker dem i kamp, og gradvis levler dem opp for å tjene forbedrede komponenter. Du matcher dette med "agenter", som er heltelignende figurer som har unike evner og passer inn i definerte klasser, og sluttresultatet er en bisarr blanding av designvalg der du aldri helt kan si om Heat ønsker å være en helteskyterlignende opplevelse eller et World of Tanks-lite-prosjekt. Etter min erfaring er det liten grunn til å ha definerte klasser og agenter, og om noe er det rett og slett kontraintuitivt at de ulike tankalternativene er knyttet til spesifikke karakterer, noe som betyr at hvis du liker en bestemt tank, må du bruke en bestemt agent, og omvendt, hvis du liker en bestemt agents evner, må du bruke den karakterens definerte kjøretøyalternativer. Det virker rett og slett unødvendig stivt, og man kan ikke unngå å lure på om ikke de tradisjonelle World of Tanks-kategoriene med tunge, middels, lette, stridsvognsødeleggere og artilleri ville vært bedre i praksis, der du kan velge den stridsvognen du vil bruke og deretter kombinere den med en agent etter eget valg, slik at du virkelig kan sette ditt eget preg på spillet.

Og la oss ikke glemme hvordan agentene rett og slett er forglemmelige og ikke etterlater noe inntrykk, et problem som utallige helteskytelignende spill har stått overfor i nyere tid. Det ser ut til å være en forståelse av at vi kan få et ansikt og et navn, og så bare forelske oss i en karakter uten historie, bakgrunnshistorie, motivasjon, ingenting. Disse karakterene er for det meste bare navn på et ark papir, og det gjør ikke noe for meg.

En mer positiv ting er at Wargaming har gjort en fantastisk jobb med den nye motoren som World of Tanks: Heat kjører på. Den ser bemerkelsesverdig ut, spiller som en drøm, leverer en fantastisk atmosfære og dunkende, intens kamp, og typisk sett er dette en motor som kunne blitt brukt til stor nytte hvis utvikleren kunne få den originale World of Tanks-opplevelsen til å kjøre på den. Det er noen krasjer som må ordnes, men ellers er denne motoren et høydepunkt, og til tross for alle sine laster med hvordan de kaster ut live-service-spill uten mye av en plan for fremtiden, lager Wargaming godt sammensatte prosjekter, og Heat er bare det siste eksemplet på det.

Vi må imidlertid bygge videre på det siste punktet. World of Tanks: Heat er et gratis spill, så det er ingen reell forpliktelse for Wargaming å tilby massevis av innhold ettersom det ikke er noen økonomisk inngangsbillett, om du vil. Likevel er ikke åtte forglemmelige agenter, 15 stivt implementerte stridsvogner, fire kjente og trygge spillmoduser og åtte ganske anonyme kart nok innhold til å lansere et spill med - spesielt ikke hvis du vil at spillerne skal komme inn døren og bli værende i lang tid. Fans vil gi dette spillet noen timer, for det meste uttømme det av det det gir dem, og gå videre, og selv om det kan høres hensynsløst ut, er det sannheten som mange live-serviceprosjekter ikke ser ut til å ville møte. Det er allerede et tydelig fokus på Battle Passes, premiumvalutaer, kosmetikk som kan kjøpes i butikken og diverse annet meningsløst fluff. For meg er det ganske dristig å sørge for at disse elementene er så utbredt på dag én når et så begrenset utvalg av innhold også er til stede.

Så uansett, vi kommer full sirkel til Steel Hunters-debacle igjen, som etter å ha spilt både det nå nedlagte spillet og det neste live-service-prosjektet som Wargaming kaster ut, er det klart at det tidligere prosjektet hadde et mer unikt tema for det. Igjen, World of Tanks: Heat fungerer i bunn og grunn, men det etterlater ikke mye inntrykk, har et begrenset utvalg av innhold for øyeblikket, og er tynget av de typiske designvalgene for live-tjenester som har gjort denne delen av spillindustrien til den mest slitsomme og uforsvarlige av dem alle. Men hei, det er gratis å spille, så gi det en sjanse og se hva du synes på slutten av dagen.