World of Tanks: Heat ønsker å nå ut til et "yngre publikum" og de som "kommer fra mer FPS-bakgrunn"

Som en del av Gamescom Opening Night Live, Wargaming hadde mange overraskelser i vente for fansen. Ikke bare avslørte utvikleren 2.0-oppdateringen for World of Tanks som vil overhale og forbedre PC-tittelen betydelig, men den avslørte også et helt nytt spill som, selv om det passer inn i World of Tanks -serien, er litt annerledes i selve spillingen.

Kjent som World of Tanks: Heat, dette er en mer arkadestilt versjon av World of Tanks, et prosjekt som spiller raskere, er mindre ødeleggende for de som gjør feil, og har en langt grunnere læringskurve og ombordstigning på grunn av sitt fokus på heltebasert krigføring og mindre på en enorm progresjonsgrind. For de som har funnet World of Tanks litt anmassende, er Heat selvsagt det naturlige neste steget, og det er ideelt for spillere som kommer fra intense førstepersonsskytespill.

Når vi snakket om ideen bak World of Tanks: Heat, fortalte leder for samfunnet Luke Nicholls oss under et intervju på Gamescom.

"Jeg tror vi prøver å henvende oss til et litt annet publikum med dette, ikke sant? World of Tanks er og forblir åpenbart et stort fokus for oss, og vi ser virkelig frem til de neste 15 årene. Men for å henvende oss til et litt yngre publikum, folk som kommer fra en FPS-bakgrunn, for eksempel, tenkte vi at vi ville gjøre noe litt annerledes og litt mer dynamisk, fartsfylt og kanskje tilgjengelig og kjent for folk som kommer fra den typen bakgrunn. Og vi tror det kommer til å gjøre det veldig bra."

Sjekk ut hele intervjuet nedenfor for å lære mer om spillet, som foreløpig ikke har noen utgivelsesdato.