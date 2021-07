World of Warcraft: Classic - The Burning Crusade

Du har spilt World of Warcraft: Classic og likte det. Spørsmålet er nå, fortsetter du med The Burning Crusade (TBC)? Frykt ikke, det er ingen som tvinger deg, for Blizzard har gjort det mulig å bli værende i vanilla Wow for de som ikke måtte ønske å gå videre på utvidelsen. Det betyr imidlertid at du må lage en ny karakter for TBC. Bortsett fra at du får én mynt du kan løse inn for å øke en ny karakter til level 58, eller så kan du betale for kloningstjenesten fra Blizzard. Rent praktisk lar launcheren deg velge mellom enten en klassisk versjon av spillet eller en vanilla-utgave. De fleste servere har både en TBC og ikke-TBC-versjon, men ikke alle. Dette er en interessant tilnærming, siden det også har redusert befolkningen på hver server drastisk, og spørsmålet er om Blizzard vil fortsette med dette når, eller hvis andre utvidelser som den ekstremt populære Wrath of the Lich King også vil følge i samme spor.

For de som har gledet seg til å spille som de to nye rasene, ble de gjort tilgjengelig før lansering av utvidelsen, slik at spillerne kunne nå maksimalt nivå i tide. Dette er etter min mening et flott grep, spesielt ettersom startområdene er mye mer komprimerte og krever mye mindre reising enn de "gamle" rasenes startsoner. Bare synd at noe utover det er akkurat som det alltid har vært, med enorme mengder reisetid på den "gode" måten. Ingenting er gjort for å integrere de nye startsonene til rasene bedre inn i den helhetlige verdenen, og som de fleste ting lagt til Azeroth, føles det mindre som en integrasjon (med hver utvidelse i hvert fall), og mer som om noe ble slengt sammen fort og galt. Det er derfor TBC gir så mye mening. Det er en helt ny verden som ikke er koblet til de eksisterende områdene, og som derfor ikke føles like malplassert som Blood Elf-startsonen Eversong, eller Worgen-området i moderne WoW.

The Burning Crusade og dets innhold vil åpnes i faser, der både nye arenasesonger og raids gis ut over tid. Det var faktisk ikke slik det opprinnelige TBC fungerte med tanke på raids, men på grunn av "attunements" og utstyrssjekk føltes det slik (i det minste er det slik jeg husker det).

Men la oss oppsummere historien. Fiendestyrker har åpnet en intergalaktisk portal til vår hjemverden Azeroth, og noen får den glupe idéen om å stoppe angrepene ved kilden, spesielt med nye allierte i form av Blood Elves og Draenei. Dette viser seg å være et smart trekk, da folkeslag og hele hærer man lenge trodde var fortapt, slik som ukorrupte orker, har vist seg å overleve i den stridsskadede verdenen. Bare synd at den også er full av demoner og krigsmotorer. Det er best ikke å dykke for langt inn i hele Burning Legion / Draenei / Illidan-suppa, da jeg personlig syntes den ga veldig lite mening sammenlignet med resten av WoW-universet. Du må minst ha spilt Warcraft III for å få noe særlig ut av historien, men poenget er at demoner er slemme, de liker deg ikke, de liker heller ikke Illidan Stormrage, og siden Horde og Alliance ikke liker hverandre heller, er alle utenom din tilhørende fraksjon ute etter å ta livet av deg.

Jeg valgte det tilsynelatende "enkle" valget med en ny server og en ny karakter som fikk en "boost". Muligens ikke den beste idéen, da du fort glemmer hvor mye grind det er for å nå de siste nivåene, samt det faktum at du starter med lite imponerende utstyr, ingen penger og kun de grunnleggende ferdighetene i maksimalt nivå. Ingen fisking, ingen førstehjelp, ingen matlaging, ingen innsamling, intet håndverk, ingenting.

Så åpnes Dark Portal. Selv om alle nå nyter utvidelsen i full 4K, er teksturene fortsatt ujevne og skarp, det er tross alt et gammelt spill, men områder som skygger og refleksjoner i vann er blitt enormt forbedret. Alt annet er slik du husker det. Kanskje du hadde glemt den seige, men merkverdig givende reisen mot nivå 70 og ditt flygende ridedyr.

Det er også her du innser hvilken stor utjevning dette har vært, for med mindre karakteren din hadde raidutstyr på toppnivå, er sjansen stor for at karakteren din og min "boostede" karakter vil ha samme utstyr rundt nivå 63 eller 64.

Mange av de moderne mekanikkene fantes ikke den gangen, så forvent at alle kanaler har "LFG XXXX"-spam til enhver tid. For sånn er det. Imidlertid er disse årsakssammenhengene noe jeg hadde glemt helt, og noe som gjorde spillet morsomt, om enn litt tilfeldig. Siden de fleste spillere i WoW Classic er veteraner som vil ha det gøy, har jeg ennå ikke hatt noen dårlige opplevelser i spillet.

Hvis du er vant til det moderne WoW, som snart vil se en oppdatering som tillater flyging i Shadowlands, er tempoet ekstremt annerledes, dine evner er begrenset og det skaper en langsom regenerering av alle ressurser, kombinert med en hard kamp for alle gruveknuter, planter og monstre. Når det er sagt er dette akkurat slik jeg husker hver eneste utvidelse.

Det betyr også at tiden som brukes i spillet, selv for raske levlere, er mye mer enn folk flest er vant til i moderne spill, til og med WoW selv. På grunn av mangel på et bedre ord, tok det noe "forpliktelse" for mer enn 10 år siden (januar 2007), og det gjør det fortsatt i dag, og da har vi ikke en gang skrapet overflaten av et av de store kjennetegnene til TBC, de daglige oppdragene som trengs for omdømme. Og grindingen gjør du mye i et enormt og utilgivelig helvete, tett skog, myr eller hvilken som helst sone du befinner deg i. Det kan skremme noen bort, men for andre er det akkurat det du har ventet på å få oppleve igjen, som om det ikke var nok å utjevne karakterene dine og sikre best mulig utstyr i basisspillet. Dette er virkelig nostalgi for de som har tid til det.

Selv om valiteten på grafikken er datert, har den fremdeles blitt oppdatert til rimelig moderne standarder, men dette gjør det også tungt for systemet ditt hvis du kjører 4K som vi gjorde under gjennomgangen. Den grunnleggende spillmotoren er fortsatt den samme, og de samme skarpe kantene er fremdeles til stede, så i kombinasjon med de mer moderne skyggene og refleksjonene gir det en merkelig visuell blanding. Men det sørger også for at du føler deg hjemme med en gang.

Da utgivelsen av WoW Classic ble plaget av lange ventetider, ser det ut til at Blizzard har økt den daglige dosen av Red Bull for serverteknikerne sine denne gangen, for det ble ikke opplevd noen forsinkelser, og ventetiden til serveren var vanligvis mindre enn 30 ms. Og mens jeg gleder meg over, la oss si, veldig unike og differensierte områder, synes jeg fortsatt at det å kreve 40 euro for en allerede eksisterende utvidelse, mens jeg betaler 11-13 euro i måneden avhengig av abonnement, er en altfor høy pris. Etter min personlige og veldig partiske oppfatning hadde det vært mye mer rettferdig med 10 euro for utvidelsen, spesielt når det ble kombinert med en månedlig avgift på 5 euro for klassiske servere, og 7-8 euro i måneden for tilgang til både Classic og live / moderne WoW.

Utvidelsen gjør en god jobb med å gi deg følelsen av å være nesten alene i en massiv og skremmende ny verden, og på grunn av "buffs" i World-PvP, gir den delen også et sårt tiltrengt insentiv til de som hovedsakelig er i spillet for å utforske dets innhold, og ikke bare går rundt og stikker andre spillere i ryggen med et skaft. Noe som alltid har plaget meg.

TBC vil for meg fremdeles være en av, om ikke den beste utvidelsen i serien, uansett hvor mye grind den har, for bare å gjenoppleve sinnsroen og stillheten til Zangarmarsh er en godbit. Jeg håper på en eller annen måte at Blizzard vil stoppe det her, eller kanskje vente veldig lenge før de slipper Wrath of the Lich King, slik at alle kan nyte Outland nok en gang.