World of Warcraft får animasjonsserie kalt Afterlife

Du ser på Annonser

Blizzard er selvsagt kjente for å lage noen fantastiske spill, men så er sannelig ikke kortfilmene de lager for å promotere World of Warcraft, Overwatch, Diablo og gjengen ille heller. Dette har fått mange til å drømme om en fullverdig film fra selskapet. På torsdag får vi det nest beste.

Selskapet lager nemlig en animasjonsserie basert på World of Warcraft kalt Afterlife, og første episode vil offentliggjøres under åpningen av Gamescom som starter klokken 20 på torsdag. I tillegg til teasertraileren under har vi fått følgende oppsummering:

"Akkurat slik som valgene vi tar bestemmer hvem vi er i livet legger de også grunnlaget for veiene vi tar i ettelivet. Vær forberedt på å dykke ned i de fire rikene av Shadowlands - Bastion, Maldraxxus, Ardenweald og Revendreth - og oppdag reisen sjelene tar etter å ha krysset det evige slør."