World of Warcraft Intervju: Status etter Undermine(d)-oppdateringen

Etter en svært vellykket lansering har World of Warcraft: The War Within nå blitt utvidet med en betydelig oppdatering med mye nytt innhold. Denne gangen er temaet kriminalitet... Jeg mener... innovative Goblin-karteller, og ikke minst rundt overherren Gallywix og hans forsøk på å kontrollere alt, kombinert med den primære antagonisten i Warcraft -universet for tiden - Xal'atath.

Dette gjøres ved å introdusere en ny underjordisk sone, Undermine, som plutselig dukker opp fra ingensteds, mens denne gigantiske byen, som er hjemsted for de ulike Goblin-kartellene, byr på en rekke nye utfordringer, oppdrag, et nytt kjøretøyssystem og fangehull.

Jeg sliter imidlertid med å forstå hvorfor denne sonen er instansiert - og spesielt hvorfor den ligger under Khaz Algar og ikke Kalimdor. Men assisterende spilldirektør Morgan Day ga faktisk en god forklaring, og derfor har vi tatt den med i sin helhet :

"Det er faktisk mye morsomt teknisk som foregår bak kulissene. For i WoW kan du ikke bygge to soner oppå hverandre - det er bare slik spillet vårt har fungert i 20 år. Det er en av tingene når du jobber med et spill som er 20 år gammelt, det er noen morsomme nyanser i motoren og verktøyene. Men vi er hele tiden ute etter å utvikle oss, og det å kunne bygge denne utvidelsen der det er soner som er stablet, gir mulighet for morsomme teknologiske oppdateringer. Og det er en av de tingene som ikke alle legger merke til.

"Noen har definitivt lagt merke til at når du flyr ned dit og kjører veldig, veldig fort, og er veldig god til å skyride, så får du en lasteskjerm. Men det er veldig sjelden. Så det er et slags verktøy i verktøybeltet som teamet kan bruke og trekke veksler på når de går videre. Men som jeg sa, vi prøver alltid å bruke riktig verktøy til riktig jobb, og fantasien i den underjordiske utvidelsen er noe vi ønsket å lene oss på med denne opplevelsen.

"Jeg har alltid fniset og spøkt - når du har disse store og episke sonene når du lanserer utvidelsen, har du egentlig ikke mulighet til å legge til plass. Det er ikke slik verden fungerer. Det tar lang tid å bygge nye landmasser. Men siden dette er en underjordisk utvidelse, kan vi bare slå et hull i veggen, slik vi gjorde med The Ringing Deeps. Det er faktisk et utvidet rom innenfor The Ringing Deeps.

"Ikke bare har vi Underminen å utforske, men det er også et ganske stort rom i The Ringing Deeps som har åpnet seg, fordi Goblins boret et hull i veggen. Og nå har vi all denne ekstra plassen som spillerne kan utforske og nyte.

"Og mens du er der inne, vil du kanskje legge merke til at det er mye svart blod, og at goblinene har satt opp en fullskala gruvedrift for å dyrke mye svart blod. Vi vet at Xal'atath er veldig interessert i det, og det kommer til å bli noen morsomme historieoppdateringer for det også.

"Jeg kan ikke si noe om fremtidige oppdateringer, men det var noe der vi utviklet mye morsom ny teknologi for å lene oss inn i denne fantasien, og så får vi se hvor det fører oss."

Teknisk sett gir det mening, men stemningen gir ikke alltid mening. Jeg skjønner ikke helt hvorfor bakgrunnsmusikken i sonen minner om en 30-talls film noir med tykk detektivstemning - med dypt depressiv jazzmusikk og stor forkjærlighet for en saksofonist som nettopp har mistet både ektefelle, jobb og hund. Temaet er kriminelle karteller med en sterk forkjærlighet for sprengstoff og bensin, og stemningen burde gjenspeile det litt bedre. Musikken er imidlertid veldig bra, og innspillingskvaliteten er forbausende høy.

Vi tok en prat med teamet og spurte hvorfor det ikke har vært et goblin-tema før, spesielt siden det er en så integrert del av universet. På dette sa Day :

"Dette er et morsomt spørsmål. Som du nevnte, har eksistensen av Undermine vært kjent en god stund. Vi snakket ganske mye om det i Kezan, i Cataclysm-oppdateringen. Men til syvende og sist er vi alltid ute etter å oppfylle fantasien og historien i utvidelsen. Og helt fra begynnelsen, da vi snakket om The War Within, visste vi at vi ønsket å dra til Undermine. Det var som om vi har en utvidelse som primært foregår i en underjordisk setting. Hvis vi ikke drar til Undermine denne gangen, når skal vi da gjøre det?

"Så vi gledet oss veldig til å besøke dette stedet og se hvordan Goblin og Xal'atath ser ut sammen. Og hvis du ser på noen av de eksisterende sonene våre, som The Ringing Deeps, er det faktisk ikke tilfeldig at det er sporadisk goblininnflytelse i den sonen. Vi visste at dette var et sted vi ønsket å ta historien til i fremtidige oppdateringer, noe vi endelig får gjort.

"Til syvende og sist handler det om å finne fantasien og den rette historien for å forfølge disse ideene. Vi er heldige i den forstand at Warcraft-universet har en så rik historie som vi kan besøke. Og å finne den rette muligheten slik at det gir mening i historien, er vårt første mål. Og dette var det rette tidspunktet."

Med en ny sone får du også muligheten til å tjene mer Valorstones, som brukes til å oppgradere utstyret ditt. Hvis du har en alt-karakter, finnes det et stort antall flotte oppdrag som sender deg på et hurtigspor til nytt utstyr. Det går ganske fort, og det er fint å slippe å bruke en måned på å oppdatere våpen og rustninger. Dette kan oppnås ved å finne ulike vennligsinnede mobber rundt om i byen eller håpe på at det ligger noe bra i en av de 16 godt skjulte skattekistene.

Kartellene er der for at du skal kunne innynde deg hos noen og avvise andre. Bare rolig, det finnes mekanismer for å nå dem alle, og noen oppdrag innebærer tvilsomme oppdrag der du må fotografere og drepe håndlangerne til andre karteller. World of Warcraft har et ganske omfattende omdømmesystem med hver fraksjon i spillet, og det hadde vært fint om de 8000 oppdragene du gjorde for ulike gobliner i spillets første leveår og der du ble opphøyet, ble videreført. Det virker litt rart å måtte gjøre "rep grind" igjen for det samme kartellet.

Det er offisielt fire karteller du kan få tilgang til når du starter rotasjonen din i byen, men hvem vet - kanskje det er et til som skjuler seg. I tillegg til oppdateringer til Delve -systemet - små fangehull der du har en NPC-hjelper og et sett tema som kan spilles på mange nivåer - som er ganske morsomt, er det også et overordnet raid: Liberation of Undermine, med tilhørende raid-tier-sett. Spesielt for Death Knight, Shaman og Rogue er det mye å glede seg over, men den unike visuelle stilen vil ikke være for alle.

I tillegg er det en imponerende mengde nye måter å tjene forskjellige ressurser på. Hvis du husker de gamle dagene da du måtte gjøre de samme fem oppdragene hver dag, er dette en klar oppgradering. Min største frykt er imidlertid å måtte sortere søppel - det høres latterlig ut. Du kan få hjelp av roboter, men det dukker også opp fiender som distraherer deg, noe som gir deg litt ekstra utfordring.

Så er det selvfølgelig det som var hele poenget med oppdateringen, nemlig D.R.I.V.E. -systemet (Dynamic and Revolutionary Improvements to Vehicular Experiences). Her er du utstyrt med en heftig bensinslukende bil med en stor motor som kan trimmes og optimaliseres. Men det fungerer mer som dragen din - du låser opp ting og velger deretter mellom ulike alternativer avhengig av hva du foretrekker. Jeg hadde forventet at det skulle være litt som mer Need for Speed: Underground. Det faktum at jeg ikke kan øke toppfarten uten at det påvirker akselerasjonen, plager meg litt. Og ja, bilen er raskere enn vanlige mounts, ettersom flyvende mounts ikke fungerer her - noe som også føles litt påtvunget - men det er en morsom funksjon for de som vil kontrollere sin egen transport.

Alt i alt sitter vi igjen med en ganske solid oppdatering for de vanlige spillerne og kanskje et mer tilstedeværende og håndgripelig fokus for de som ikke er hardcore-spillere. Personlig fant jeg tilfeldigvis noen sideoppdrag med Afur og Knights of the Round Table, og ja, de er Kobolds. Og ja, Blizzard har gått all in - selv med sverdet i steinen - og det er sånt som gir solid verdensbygging.