World of Warcraft: Midnight får sin første imponerende CG-trailer

Blizzard forsøker fortsatt å fortelle en sammenhengende historie gjennom tre separate utvidelser, og på Gamescom Opening Night Live avslørte de Midnight, det andre kapittelet i World of Warcraft sin Worldsoul Saga.

Det er "bare" en CG-trailer, men det er en lang, vakker en, som vi vet at Blizzard er ganske flinke til normalt, og dette er ikke noe unntak.

Midnight introduserer en hel rekke transformative funksjoner, som for eksempel spillerboliger, og vil lanseres en gang i 2026.

Du finner også en kort spilltrailer også.

