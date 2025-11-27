World of Warcraft: Midnight lanseres i mars

HQ

The Worldsoul Saga En tredjedel av spillet er snart ferdig. World of Warcrafts The War Within -utvidelse debuterte for et par år siden, og før den tid ble det lovet at den ville bli etterfulgt av ytterligere to utvidelser kjent som Midnight og The Last Titan. Når vi snakker om den andre utvidelsen i denne narrative trilogien, vet vi nå nøyaktig når den vil gjøre sin ankomst.

Blizzard har bekreftet at World of Warcraft: Midnight lanseres 2. mars 2026 kl. 23:00 GMT/00:00 CET (3. mars). Dette ble avslørt i en ny trailer for utvidelsen, som varsler en enorm konflikt som vil ryste Azeroth i sin grunnvoll og legge grunnlaget for den enorme og avgjørende siste fasen av denne sagaen.

HQ

Det ble også avslørt at forhåndskjøp for denne utvidelsen nå er i gang, noe som betyr at du kan få tak i eksemplaret ditt på forhånd for å bli belønnet med en samling godbiter du kan bruke i spillet nå. Når det gjelder hva dette inkluderer, vil du få tidlig tilgang til Housing oppdateringen som faller neste uke, pluss Midnight-tema Housing dekor, en Voidlight Surger flygende montering, et Enhanced Level 80 Character Boost token, transmogsett for Lightwing og Voidwing Dragonhawk flygende monteringer og Doomfeathers og Hopeflutter Dragonhawk kjæledyr, ekstra Trader's Tender, og også 30 dager med World of Warcraft spilletid.

Når det gjelder hva de forskjellige versjonene av Midnight tilbyr, kan du lese mer her. Og for når vi forventer at The Last Titan kommer, se hva Blizzard sa da vi spurte dem om nettopp dette.