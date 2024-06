World of Warcraft: The War Within beta starter i dag

HQ

I midten av april åpnet Blizzard opp plasser for å teste World of Warcraft: The War Within beta. Alle interesserte kunne delta i et lotteri for å vinne en plass på Dron Island. I tillegg kunngjorde Blizzard at folk som kjøpte Epic Edition ville få 72 timers tidlig tilgang til testen, sammen med en rekke digitale godbiter. Vi fikk delta på presentasjonen og stilte spørsmål til flere av folkene bak DLC, ta en titt på intervjuet, det vil interessere deg.

Utvalgte spillere vil motta en e-postinvitasjon med relevante instruksjoner senere i dag. Mer spesifikt vil meldingen fortelle dem hvordan de kan laste ned den nye klientversjonen av spillet fra Battle.net.

The War Within lanseres senere i år og vil være en del av Worldsoul Saga, en bue med tre utvidelser som lover å være den mest ambisiøse i MMORPGs historie og vil forme den narrative fremtiden til Azeroth. War Within vil bli etterfulgt av de tidligere annonserte Midnight og The Last Titan, men ingen utgivelsesdato er ennå kunngjort.

Takk til VGC.