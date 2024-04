World of Warcraft: The War Within Intervju: Snakker Worldsoul Saga, Dorne og delves med Blizzard

HQ

I tillegg til å kunne spille World of Warcraft's kommende utvidelse The War Within denne uken, fikk jeg også tid til å snakke med Maria Hamilton, Associate Design Director for WoW, og Holly Longdale, Executive Producer for WoW. Jeg var mest interessert i hvordan de kom opp med ideen til historien i utvidelsen, utfordringene under utviklingen og hvordan denne utvidelsen kan være en anledning for nye og gamle spillere til å plukke opp World of Warcraft.

Jeg satte meg først ned med Hamilton og ba henne fortelle litt mer om hvordan de kom på ideen bak The War Within og resten av Worldsoul Saga -trilogien. Hun fortalte meg: "Vi ville virkelig feire fortiden og det vi har gjort, for dette er 20-årsjubileet vårt. Så vi ville virkelig at historien skulle samle folk, bringe inn noen av disse store karakterene, viktige karakterer, Thrall og Jaina og Anduin, du vet, alle disse ansiktene.

"Og vi har en antagonist, vi har noen som er veldig viktig i form av Xal'atath, og vi vet ikke hva hun vil. Vi vet bare at hun bruker intriger i bakgrunnen. Så derfra kunne vi tenke på hva som ville være spennende for spillerne å oppleve. Hvordan vil vi at historien skal utvikle seg?"

Trilogien vil gi utviklerne det rommet de trenger for å knytte alle de ulike historiene sammen. Hamilton fortsetter: "Vi ville ta tak i noen frø som vi hadde plantet, ikke sant? Så vi har dette gigantiske sverdet. Det har vært der en stund. Og fansen har spurt om dere ikke har glemt sverdet, ikke sant?"

Da jeg spilte forhåndsvisningsversjonen, ble det klart for meg at det er mye historie å sette seg inn i, enten du er en ny spiller eller en spiller som har vært med lenge og kommer tilbake til WoW. Derfor spurte jeg spesifikt om hvordan The War Within kan være et godt utgangspunkt for nybegynnere. Og ifølge Hamilton og Longdale er det faktisk et godt tidspunkt å begynne på. Hamilton forklarer: "Omtrent hver åttende uke, rett før vi gjør en ny stor historieoppdatering, lager vi en prolog. Vi kan legge inn mer informasjon som bidrar til å introdusere karakterene og deres motivasjon. Så spillerne trenger ikke å ha spilt tidligere. De kan gå videre fra prologen og få en idé om hva som står på spill, hva som skjer, og hva som er de viktige øyeblikkene, og vi leder dem inn i historien."

Også når det gjelder den nye historien, er The War Within litt mindre kompleks og lettere å dykke inn i. Longdale fortalte meg det: "Det er mye undring, mye fantasi. Det er et øyeblikk der fraksjonene på en måte kommer sammen for å bekjempe en dødelig planetarisk trussel. Så det er et godt tidspunkt å komme tilbake på, og det er veldig grunnleggende WoW for meg. Det er ikke altfor komplisert og eterisk eller abstrakt. Det er insekter og ondskap."

Når det gjelder utfordringene under utviklingen akkurat nå, bemerket Longdale at det fra et teknisk perspektiv er mye arbeid å få både de som jobber med live-versjonen, og de som jobber med utvidelsen, til å være synkroniserte. Hamilton bemerker at arbeidet med underjordiske verdener byr på noen spesielle utfordringer: "Tidligere har vi brukt belysning på en litt annen måte i hulrom enn vi gjør utendørs. Og når vi er på Isle of Dorne, som er en utendørssone, har vi mer teknologi for hvordan vi håndterer belysningen og hvordan vi håndterer endringer i tid på døgnet og så videre. Og det kunne vi faktisk bruke i Hallowfall. Vi kunne gjøre noen endringer og faktisk bruke miljøeffektene våre i et underjordisk rom. Men det var en utfordring vi støtte på, for vi ville at det skulle føles som om du var utendørs."

Under arrangementet så jeg noen bilder av Hallowfall, som jeg syntes var et veldig vakkert og unikt område. Med en gigantisk krystall i midten som sender ut lys, og et enormt åpent område med plass til luftskip. Hamilton fortalte litt om hvordan de skaper denne underjordiske verdenen i Azeroth: "Vi introduserte den dynamiske flyvningen vår, og den føles ikke like bra på et veldig trangt sted. Så vi ønsket å vise den kontrasten, og da vi tenkte på det, syntes vi det var viktig å ha øyeblikk med mer trange rom og så de store, åpne områdene."

Inspirasjonen til Hallowfall kom fra faktiske steder, forteller Hamilton. "Hallowfall og mange andre områder er faktisk inspirert av virkelige steder. Vi har disse store områdene der lyset strømmer inn fra overflaten, disse cenotene, og det er vann og grøntområder. Så det var faktisk basert på meksikanske cenoter som finnes i dag, med de vakre lysstrålene som kommer ned i bassenget."

Til slutt spurte jeg dem begge om hva de likte best ved den nye utvidelsen. For Longdale var det dykkene: "Det er en opplevelse jeg kan leke med stesønnen min og mannen min. Og fordi det er lett å spise, noe som er viktig. Og jeg liker å bare gå rundt alene eller sammen med familien, uten å få kjeft for at jeg er dårlig som Warlock." Longdale liker også veldig godt "ideen om å bruke dem til historier også, som er lette å konsumere". Hun var også svært begeistret for den nye storylinen. "Jeg er bare veldig begeistret for historien. Det er virkelig fantastisk å få den avanserte visningen av filmene og kunne se dem, jeg får frysninger av dem. Det er bra. Det er virkelig gode øyeblikk."

For Hamilton er det beste med utviklingen så langt at spillet nå har fått en araknofobi-modus. "Vi har noen skremmende steder der edderkopper henger i spindelvev, og det er bare uhyggelig, ikke sant? Og når de blir til krabber, er det bare så morsomt." I tillegg til at det er morsomt, gir det også spillet to måter å oppleves på. "Vi kan skremme folk som er klare for det, og de som ikke er det, får krabbene. Så jeg elsker det aspektet ved det." la hun til: "Jeg liker også veldig, veldig godt når lyset og dagen skifter, syklusen. Og halloween. Jeg synes det er fascinerende. Alt bladverket i Hallowfall er rettet mot krystallen, det er derfra lyset kommer. Så rundt hele sonen peker alt den veien, alle blomstene peker den veien. Jeg synes det er veldig kult med den detaljrikdommen."