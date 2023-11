World of Warcraft: The Worldsoul Saga forklart

HQ

Med World of Warcrafts 20-årsjubileum neste år, og 2023 som den første BlizzCon-konferansen på lenge, forventet fansen mye av årets velkomstseremoni, og spesielt WoW hadde mye å imponere fansen med.

Da Christ Metzen inntok scenen, virket det som om taket skulle fly høyt opp i Anaheim-himmelen, og da han talte - med den ivrige folkemengden som kitt i hendene - nådde støyen fra fansen nye og uforutsette høyder. Tre utvidelser ble avslørt for oss, som alle vil utgjøre en stor begivenhet i World of Warcraft kjent som Worldsoul Saga. Men hvis du gikk glipp av Metzens tale, eller ikke har logget inn på MMO-en på en stund, er det kanskje uklart hva det egentlig betyr. Slapp av, vi skal gjøre så godt vi kan for å forklare hva dette betyr for fremtiden til World of Warcraft.

Når det gjelder fortellingen, føles dette absolutt som den største satsingen vi har sett på World of Warcraft. Historien har pågått i nesten 20 år (30 hvis vi regner med selve Warcraft-spillene), men det har aldri føltes som om Blizzard har siktet mot denne ene, overordnede handlingen. Hver utvidelse har på en måte pakket seg selv inn i en pen liten pakke, klar for at verden igjen skal kastes ut i kaos når en ny trussel dukker opp. The War Within Den første av de tre utvidelsene som er knyttet til Worldsoul Saga, føles i utgangspunktet som en av de vanlige utvidelsene. Vi får nye områder, nye fiender og en hel rekke nye mekanikker som Warbands, som endelig lar spillerne få sine alternative figurer til å føle seg som en del av samme tropp.

Men når vi tar i betraktning at The War Within bare er det første trinnet i Worldsoul Saga, føles det som om Blizzard går inn i en Endgame-lignende begivenhet med World of Warcraft. Som nevnt under BlizzCon er dette ikke slutten på Azeroth eller Warcraft-universet, men det er et definitivt punkt der vi avslutter 20 år med historiefortelling og går videre til noe annet. Nøyaktig hva det betyr, får vi sannsynligvis først vite med den tredje utvidelsen i sagaen, The Last Titan. Jeg sier at dette virker som WoWs svar på MCUs Avengers: Endgame, for som det ble avslørt i velkomstseremonien, kommer vi endelig til å få svar på de største hemmelighetene og spørsmålene fansen har etter å ha spilt World of Warcraft i to tiår. Hva har titanene drevet med? Vil alvene noen gang gjenforenes? Hva er det enorme sverdet i bakken? Alle disse spørsmålene og flere til vil få svar på Worldsoul Saga, noe som betyr at vi etter hvert vil få se en fin sløyfe på de fleste av de største mysteriene i verden.

I tillegg til de flotte filmene og fokuset på Azeroths historie, vil Worldsoul Saga også by på mange nye funksjoner for spillerne. Som en videreføring fra Dragonflight kommer The War Within til å inneholde fornyede kjernemekanikker som talentetrær, leveling med mer. Det er også de nevnte Warbands, samt nye heltemestere, allierte raser og en hel rekke andre funksjoner som gjorde fansen vill da de ble annonsert. Alt dette kommer forresten bare i The War Within, så vi kan tenke oss at det for hver ny utvidelse i denne serien på tre også kommer noen nye funksjoner som vil begeistre fansen som har spilt siden starten.

Men hva med de nyere fansen? Eller de som ikke har spilt på en stund? Vel, det virker som om dette er et godt tidspunkt å hoppe inn. Du trenger ikke å være historiker på World of Warcraft for å vite hva som skjer, og uansett kommer historien ofte litt i bakgrunnen i det vanlige spillet, til tross for hvor utrolig Blizzard får filmene til å se ut. Hvis du er klar over hvem Thrall, Anduin, Alleria og Xal'atath er, vil du kunne sette pris på detaljene om disse karakterene og reisene de har vært på, men selv om du er helt ny, ser det ut som om dette er noe av et ubeskrevet blad. Kampen om verden har nettopp begynt, og både Alliance og Horde trenger alle på sin side for å vinne den.

Selv om disse utvidelsene vil være en del av den samme historien, vil de ikke nødvendigvis tilby det samme innholdet. For eksempel går The War Within dypt under jorden og lar oss kjempe mot Nerubian og møte jorddvergene. På vei ned fra Dorn-øya får vi se verden som aldri før, men når den delen av sagaen er over, drar vi tilbake til den gamle verdenen, til Quel'Thalas, der vi gjenforener alvene og prøver å stoppe tomhetens krefter fra å gjøre slutt på Azeroth. Med tanke på at det kommer en ny utvidelse etter Midnight, ser det ut til at vi kommer til å mislykkes i det forsøket, og vi kommer til å oppdage den store konspirasjonen i verden i The Last Titan, samt dra tilbake til Northrend for å se Azeroths formere vende tilbake.

Hvis du har vært interessert i World of Warcraft, men ennå ikke har bestemt deg for om det er verdt å hoppe tilbake. Nå er tiden inne, for det føles som om Blizzard er i ferd med å gi MMO-en det adrenalintilskuddet den har trengt i årevis. Men hvis du er helt fersk i World of Warcraft, er det verdt å merke seg at spillet ikke er et episk tredjepersonsrollespill. Hvis historiene og fantasien i verdenen interesserer deg, men ikke det å raide, løpe rundt og gjøre så mange oppdrag som mulig, kan det hende at ikke engang det episke Worldsoul Saga kan holde på oppmerksomheten din.