World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic lanseres senere i år

Igjen, dette endte med å lekke lenge før annonseringen, så vi har lenge visst at Blizzard jobbet på en Classic-utgave av World of Warcraft: Wrath of the Lich King, som for mange representerer spillet i sin beste tid.

Og nå er det offisielt. Senere i år kommer spillet i Classic-format, og vil være en automatisk del av et eksisterende WoW-abonnement.

Det kommer til å være en Level Booster hele veien til level 70, men nøyaktig hva spillere må betale for denne tjenesten vites ikke foreløpig.

"We're thrilled to revisit one of the most beloved eras in Warcraft history with Wrath of the Lich King Classic. The original release of this expansion brought many improvements to the game, along with a timeless villain and an epic story. We're taking care to preserve the authentic Classic experience for those looking to relive their glory days in Northrend—and deliver a worthy and accessible re-creation for those embarking on this vast adventure for the first time," sier Blizzard-president Mike Ybarra.

Spillet lanseres til høsten.