World of Warcrafts 20-årsjubileum feires fra 22. oktober

Selv om 20-årsjubileet for lanseringen av World of Warcraft ikke finner sted før 23. november, har Blizzard flyttet starten på festen en hel måned frem til 22. oktober. Det er også da, etter planlagt vedlikehold, sesong 1 av spillets siste utvidelse, The War Within, vil begynne og oppdateres til versjon 11.0.5. Denne versjonen av spillet inkluderer oppdateringer av klassebalansen, nye oppdrag og utvidelsen av dracthyr til seks nye klasser, inkludert rogue, mage og priest.

Når vi feirer 20-årsjubileet for WoW. Vi vil få tilgang til noen spesielle oppdrag for å feire spillets to tiår, med oppdrag og plyndring som minner om spillets reise.

Nytt klassisk band: De dypeste dyp av Blackrock

Dette fangehullet fra den klassiske æraen har blitt omgjort til et 8-boss-band for 10-15 spillere, som vil være tilgjengelig på vanskelighetsgradene Gangfinder, Normal og Heroic.

Ny tidsvandring: Fangehull fra den klassiske æraen

Det vil være flere klassiske fangehull i fangehullssøkeren, som vil bli en del av Time Walk-rotasjonen etter jubileumsarrangementet.



Dødsgruvene (klassisk og originalversjon)



Massakren (øst- og vestfløyen)



Stratholme (levende og udøde fløyer)



Nye verdenssjefer

Flere gjengsjefer kommer tilbake (med oppdaterte belønninger), i tillegg til andre års jubileumssjefer:



Sha of Wrath (Mists of Pandaria).



Archavon the Stone Watcher (Wrath of the Lich King)



Legendariske belønninger



Nye klassiske monteringer, kjæledyr og transfigurasjonssett vil være tilgjengelige og kan fås gjennom en ny valuta: Bronze Celebration Tokens.



I tillegg vil du kunne kjøpe moderne, oppdaterte versjoner av rustningssett på nivå 2 med de nevnte symbolene. Disse settene vil være tilgjengelige for alle klasser, ettersom vi har laget nye rustninger for de som ikke var tilgjengelige i den klassiske æraen, da Tier 2-rustningene først dukket opp.



Skal du feire WoWs jubileum ved å utforske Azeroth?