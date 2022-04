World of Warcrafts neste utvidelse heter offisielt Dragonflight

Etter en rekke lekkede detaljer har Blizzard endelig offisielt avslørt den neste store utvidelsen til World of Warcraft, og vi har nå fått bekreftet at den heter Dragonflight.

Utvidelsen lanseres til høsten og tilføyer blant annet en ny rase ved navn Dracthyr, og en ny klasse ved navn Evoker, som angivelig både kan være aggressiv og en healer.

Dragonflight vil introdusere et helt nytt grensesnitt, et nytt Skill Tree og masse mer.

"Players have been eager to revisit World of Warcraft's high-fantasy roots, and they're going to find just that in Dragonflight, with a deeper exploration of Warcraft's iconic dragons and a thrilling adventure into their legendary homeland.We're also completely overhauling many of the game's underlying systems to ensure that WoW continues to offer the type of experience that players expect not just with this expansion but for many years to come," sier Blizzard-president Mike Ybarra.