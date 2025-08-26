World of Warcrafts Worldsoul Saga avsluttes på 2020-tallet

HQ

Med tanke på at World of Warcraft: The War Within ble lansert sommeren 2024, og med World of Warcraft: Midnight planlagt for 2026, virker det bare naturlig at det tredje og siste kapittelet i den pågående Worldsoul Saga vil komme i 2028, ikke sant? Vi vet faktisk ikke dette med sikkerhet ennå, ettersom Blizzard har fokusert sin innsats helt på den kommende andre delen, Midnight, en utvidelse som ble behørig presentert for verden på Gamescom i forrige uke.

Med dette som skal være den andre delen i en stor trilogi av hendelser, snakket vi med Blizzards art director Ely Cannon og teknisk direktør Frank Kowalkowski for å lære mer om den kommende utvidelsen, med Cannon som forklarte hvordan de håndterer forventningen om å levere en midtdel som må fortsette å levere spenning og oppklare fortellingen, samtidig som de sparer store avsløringer for den episke avslutningen i det eventuelle siste kapittelet kjent som The Last Titan.

Cannon forklarer "Ja, så alt vi gjør nå er egentlig å avslutte 20 år med historiefortelling. Så vi knytter ikke bare sammen de nyeste historiene, men leder også inn i resten av det vi trenger å fortelle i trilogien. Så jeg tror vi prøver å være veldig forsiktige med å fortelle en stemningsfull, engasjerende historie her, men også å legge opp til de neste stadiene i historien de ønsker å fortelle. Jeg vil ikke si for mye om hva det er, men jeg kan si at det er veldig spennende, og det som kommer til å skje, kommer til å bli veldig bra."

Men dette var ikke alt, da vi fulgte opp med å spørre om The Last Titan vil lanseres på 2020-tallet, eller om Blizzard har en lengre lanseringsplan på plass for denne følgende utvidelsen? Kowalkowski ga oss et veldig direkte svar på om The Last Titan vil lanseres i dette tiåret, og la ganske enkelt til "Ja."

Sjekk ut hele intervjuet med Cannon og Kowalkowski nedenfor.