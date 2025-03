World of Warships bringer nye eksperimentelle skip denne måneden

HQ

Wargaming har avslørt hva marsoppdateringen vil inneholde for World of Warships og World of Warships: Legends. PC- og konsollversjonene av spillet vil introdusere noen spennende nye godbiter denne måneden, og i henhold til hva disse er, kan du se et sammendrag av oppdateringene nedenfor.

For World of Warships er det viktigste tilskuddet noen nye Experimental Ships, som omfatter den Tier VIII franske tunge krysseren Metz, den Tier IX sovjetiske krysseren Vyazma, og den Tier X amerikanske slagskipet Oregon. Hvert skip er ment for veteraner og dyktige spillere, og hvert skip har også en merkelig finurlighet som dreier seg om å begynne hver kamp med en liten del av sin totale helse, men deretter regenerere helsen etter hvert som kampen skrider frem.

For å legge til dette, World of Warships vil til og med se tilbake til Flagship Operations. Disse kommer tilbake med en rekke nye elementer, og snakker om hva disse er, Wargaming bemerker i en pressemelding følgende: "Med økt helse og muligheten til å forsterke skipene de leder i kamp, vil hver kamp bli mer variert ettersom randomiserte flaggskip, hver med forskjellige effekter og sårbarheter, oppsøker spillere for å ødelegge. Denne gangen vil spillerne kunne øke sjansene for å overleve ved å bruke hemmeligstemplede dokumenter for å øke skipets kampkapasiteter."

Hvis vi ser på World of Warships: Legends, kommer det store tilskuddet i form av nye nederlandske cruisere, spesielt de som strekker seg Tiers 1-VIII og et Legendary Tier alternativ også. Dette vil være begynnelsen på det nederlandske cruiser-treet, noe som støttes av en ny Commander, Henk Pröpper.

Legends vil også se fortsettelsen av Azur Lane, med Wave 6 ankommer og bringer nye skip og Commanders til spillet basert på mobilvarianten. Dette arrangementet vil løpe fra 3. mars til 7. april.