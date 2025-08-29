World Series of Warzone Global Finals 2025: Her er organisasjonene som vil være til stede

HQ

Vi venter fortsatt på å høre fra Activision om hvordan planene vil se ut for 2025 Call of Duty League sesongen, som til og med kan starte på nyåret, og bryte en tradisjon for å starte i desember på grunn av det faktum at Call of Duty: Black Ops 7 ikke lanseres før i midten av november i år. Med dette er det fortsatt andre Call of Duty turneringer å se frem til, inkludert World Series of Warzone, som vil avslutte 2025-sesongen i oktober.

De Global Finals er satt til å skje 2. oktober, den store begivenheten vil se 50 lag totalt konkurrere, hvorav 26 av disse er offisielle organisasjoner. Når det gjelder hvem disse orgene er, kan hele listen sees nedenfor:



Team Vision



Team BDS



Gentle Mates



ROC Esports



ESC



Leviatan



NOVO Esports



ONIC



SVGE Esports



Virtus.pro



Team Falcons



Twisted Minds



Five Fears



S8UL Esports



CoDmunity



AG Global



100 Thieves



OpTic



BeGamers



FaZe Clan



Spektr



Unity



Inner Circle



Nye ikoner



CT Gaming



Movistar KOI



De resterende 24 lagene som er til stede, er orgløse lag som har kvalifisert seg gjennom et av de mange arrangementene rundt om i verden. Når det gjelder hva som tilbys på dette arrangementet, er $ 1 million på linjen, med $ 300,000 XNUMX som går til vinneren.