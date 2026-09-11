World Trade Centers tvillingtårn reiser seg igjen i New York City i et lysshow med droner, 25 år etter 11. september

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I noen minutter i går kveld reiste tvillingtårnene til World Trade Center seg igjen, 417 meter, 1 362 fot høye, i nedre Manhattan. Det var en del av et følelsesladet og spektakulært lysshow med droner, en produksjon av droneselskapet Sky Elements og arrangørene Studio Drift og IDEKO.

I dag er det 25-årsdagen for terrorangrepene 11. september 2001, og natten til 10. september gjenskapte et spektakulært dronelysshow de tapte tvillingtårnene i full skala. Det spektakulære showet besto av 2 977 droner, én for hvert av ofrene for angrepene (unntatt de 19 kaprerne). 2 603 av dem omkom i World Trade Center-komplekset som ble ødelagt.

Ifølge «droneguruen» Iwahori Toshiki er det en teknisk forskjell mellom et «droneshow» eller «droneoppvisning», der man skaper 3D-animasjoner eller mønstre, og det som faktisk ble brukt i New York for å gjenskape tvillingtårnene, som kun besto av lys. Derfor vil den korrekte betegnelsen være «dronelysshow».

Med nesten 3 000 droner – selvfølgelig et symbolsk tall – var dette et av de mest spektakulære droneshowene i USA (de største har brukt opptil 10 000 droner) … selv om det er langt fra de største droneshowene i verden: i år har rekorden for flest droner brukt i et show blitt slått to ganger, begge gangene i Kina: én gang ble det brukt 22 580 i Hefei i februar 2026, og det hittil største showet brukte 33 615 droner i Dujiangyan i mai 2026.