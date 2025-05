World War Z VR kunngjort, lanseres på Meta Quest og SteamVR i august

Saber Interactive Saber har nettopp kunngjort et nytt World War Z -prosjekt, et som beskrives som en "helt ny, førstepersons enspilleropplevelse" som er basert på den nylige filmen med Brad Pitt i hovedrollen og tredjepersons-actionspillet som kom fra utvikleren for noen år siden. Det er kjent ganske enkelt som World War Z VR, og det lanseres på Meta Quest og SteamVR plattformer i august.

I en pressemelding får vi vite hvordan dette spillet skiller seg fra det nylige World War Z: "World War Z VR gjenskaper den intense handlingen i det originale World War Z-spillet for å skape den mest oppslukende zombieopplevelsen i VR noensinne. Ta opp kampen mot horder av over 200 zombier på skjermen samtidig, en forbløffende teknisk bragd for VR som vil sette ferdighetene dine på den ultimate prøven!"

Når det gjelder tilleggsinformasjon, beskrives spillet som "designet fra grunnen av for å fange seriens legendariske skala og action for både mangeårige fans og VR-entusiaster." Det vil ta handlingen til tre kjernesteder, New York, Tokyo og Marseille, og det vil også tilby en liste med syv spillbare karakterer, våpen, fordeler og vanskelighetsgrader å velge mellom.

Spesifikasjonene for plattformen inkluderer at spillet kommer til Meta Quest 3, Quest 2, Quest Pro, og SteamVR, og det vil lanseres 12. august for den ganske rimelige prislappen på £ 14.99 / € 19.99. Se kunngjøringstraileren nedenfor.