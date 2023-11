HQ

Worldless er et nytt Metroidvania, men det er ikke et vanlig et. For det første er det en veldig abstrakt opplevelse, og jeg hadde vanskelig for å skjønne hva som foregikk til å begynne med, ettersom det hele virker... vel, abstrakt. Bare se på utviklernes egen beskrivelse av spillet: "Spilleren begir seg ut på en reise i personlig vekst og forståelse, der han eller hun tøyer grensene for sin egen natur i en oppsiktsvekkende, tolkende fortelling i et nytt og abstrakt univers." Ved første øyekast blir man ikke så mye klokere etter den beskrivelsen.

Etter hvert som du begynner å spille, begynner du selvfølgelig å forstå mer. Du begynner å kunne tolke det noe abstrakte kartet. Du begynner å forstå det unike turbaserte kampsystemet. Og du begynner å forstå den verdenen du reiser i - men det er ikke et spill som er lett å komme i gang med.

Det mest interessante med Worldless er det unike turbaserte kampsystemet. Det er ikke turbasert på samme måte som vi kjenner det fra de fleste andre spill, men det er likevel et turbasert system mellom spilleren og motstanderen. Når det er din tur til å angripe, har du kort tid på deg til å utføre så mange angrep du kan, og når tiden er ute, er det motstanderens tur.

Du kan utføre to hovedtyper angrep; et fysisk angrep og et magibasert angrep, og som alltid er det lurt å kombinere disse. Fienden har de samme typene angrep, og du må beskytte deg mot disse angrepene med henholdsvis fysisk skjold og magisk skjold. Du kan se på noen blinkende linjer over skjermen hvilket angrep som kommer mot deg like etterpå, og dermed hvilket skjold du skal bruke. Dette høres kanskje enkelt ut, men det er det ikke, for du må være veldig presis i blokkeringen din, og du belønnes for perfekt timing på blokkeringene dine, så det er viktig å finne rytmen i kampen.

Det kanskje viktigste aspektet ved kampene er å bryte fiendens forsvarsverk. Når du gjør dette, får du muligheten til å absorbere fienden ved å spille et raskt lite minispill, som blir enklere jo lenger du bryter ned fiendens forsvar før du begynner å absorbere dem. Du kan også beseire fiender uten å absorbere dem, men ved å absorbere dem får du et ferdighetspoeng som du kan legge til i oppgraderingstreet ditt. Så hvis du vil ha en sjanse til å overleve i Worldless, bør du forsøke å absorbere fiender og bli sterkere.

Kampsystemet er et nytt syn på hvordan turbasert spilling bør struktureres, og kombinerer faktisk turbaserte kamper med sanntidskamper. Utenom kampene bruker du også en del tid på å utforske områdene der du kan finne skjulte gjenstander og ulike oppgraderinger - inkludert evnen til å fly raskt gjennom luften, noe som er svært viktig å lære seg. Kontrollene er fantastisk presise og responsive, så her er det ingenting å klage på.

Den visuelle stilen er veldig spesiell og stilren. De ulike verdenene du beveger deg gjennom, har alle forskjellige fargetoner, og rundt deg vokser det små prikker og sirkler når de abstrakte føttene dine treffer bakken. Karakteren din er nesten abstrakt utformet, og det samme er motstanderne, som kan bestå av ulike former og elementer, mens de andre ganger har mer menneskelige eller dyrelignende former. Det er et veldig sterkt og enkelt visuelt oppsett som Worldless tilbyr, og det er et spill som ser mye bedre ut i bevegelse enn på skjermbilder.

Worldless er et litt mystisk spill, og det er ikke lett å komme i gang. Jeg liker vanligvis enkle og abstrakte spill der det er rom for å tolke sin egen fortelling - men dette ble nesten for mye av det gode. Jeg hadde vanskelig for å komme inn i det, og det hadde i sin tur vanskelig for å holde meg fast.

Worldless Metroidvania har en unik visuell stil og er en ny vri på et turbasert kampsystem, så hvis du liker Metroidvania og vil prøve noe annerledes, bør du sjekke ut Worldless, som er tilgjengelig for under £16. Det finnes faktisk en demo på Xbox som du kan prøve først, noe som kanskje er lurt for et så spesielt spill som dette.