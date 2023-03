Worldless annonsert med ny trailer

Hvordan vil du ha et "stilisert 2D Adventure Platformer med turbasert kamp og en tankevekkende, fortolkende fortelling"? Dette er akkurat hva Noname Studios og Coatsink lover for deres kommende tittel Worldless, som lanseres for PC og Xbox på et tidspunkt i år.

Her skal vi utforske en formløs verden av to riker. Spillere må utforske denne verdenen, kjempe mot polariteter og avdekke hemmeligheter for å finne sin plass i virkeligheten. Med turbaserte regler og et unikt forsvars- og kombinasjonssystem, ser det virkelig ut til at vi er inne for noe så originalt som utseendet på tittelen.

Sjekk den første traileren nedenfor.