Worldless, den mystiske metroidvaniaen som Noname Games er i ferd med å lage

Metroidvania-sjangeren kan virke litt mettet i disse dager, men det er en spillestil der indieutviklere best kan fange opp sine originale ideer og samtidig tilby spilleren en engasjerende opplevelse, selv om det også krever en øvelse i abstraksjon for å forstå hva det er de opplever i spillet.

Det høres litt forvirrende ut, men det så flott ut da vi fikk prøve Worldless på Gamelab nylig. Dette er også et av målene som David Sánchez, en av grunnleggerne av Noname Games og produsent av spillet, ønsket å tydeliggjøre: "Jeg vil ikke si at det er et trist budskap, jeg vil si at det bare er et budskap som ikke er veldig tydelig fra begynnelsen av, fordi vi vil at spillerne våre faktisk skal forstå hva de vil ha ut av spillet. Vi har en klar idé om hva hovedhistorien er, men vi vil ikke fortelle den, så vi vil se hva folk forstår av den, og vi vil bruke ulike teorier og se hva de synes om den."

Sannheten er at Worldless har en ganske unik bakgrunn, ettersom vi spiller som en "void"-karakter hvis hele figur bare kan ses på skjermen når han utfører en handling, for eksempel kamp. Apropos kamp, den er delt inn i to faser (angrep og forsvar), inspirert av Final Fantasy turbasert kamp med en vri på handlingen i Devil May Cry-sagaen.

"Du har to runder: I den første runden angriper du fienden, og du kan gjøre kombinasjoner - du kan tenke på spill som Devil May Cry, der du kan lage vanvittige kombinasjoner - og når runden din er ferdig, har du en begrenset tid til å angripe, og så angriper fienden, og du må forsvare deg mot forskjellige typer angrep, og du kan ha magiske angrep eller fysiske angrep, og du har forskjellige måter å forsvare deg mot denne typen angrep på. Så til å begynne med ser det veldig enkelt ut, men når du kommer videre i spillet, ser du at det faktisk er ganske dypt, og det er faktisk ganske morsomt å spille og forsvare seg mot fiendens ulike angrep."

For øyeblikket har vi ingen utgivelsesdato for Worldless, selv om spillet allerede er ferdig, og teamet fokuserer nå på å forberede en port til konsoller. Vi håper at studioet og utgiverne Thunderful Games og Coatsink snart vil gi oss en endelig dato for å spille denne lovende og mystiske tittelen.