World's End Club endelig utgitt for Xbox

HQ

World's End Club ble utgitt for Android og iOS i 2010, etterfulgt av en versjon for både PC og Switch året etter. Det tok deretter helt til 2025 før det også ble utgitt til PlayStation 5, og siden da har vi ikke hørt noe mer om flere formater.

Og det har vi fortsatt ikke, men nå har Windows Central lagt merke til at spillet har blitt utgitt uten forvarsel til både Xbox One og Xbox Series S/X. Det er ingen offisiell omtale på sosiale medier, og det er ingen ny trailer å se, men hvis du vil glede deg over dette eventyret, kan du finne det for £ 16,74 / € 19,99 på Xbox Store.

Spillet beskrives som "Et 'dream team'-eventyrspill" takket være "scenarioet skrevet av Zero Escape-seriens skaper, Kotaro Uchikoshi, og Danganronpas Kazutaka Kodaka som kreativ regissør." Det kan best beskrives som et mystisk eventyr som foregår rundt om i Japan, og hvis du vil sjekke det ut i mer detalj, kan du finne en eldre trailer og en rekke skjermbilder nedenfor.

HQ

Apple Arcade

Apple Arcade

Apple Arcade