Worms Galactic Tactics» tar den eksplosive serien i en ny retning

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Team17 støvet av sine eksplosive ormer nok en gang under gårsdagens Gamescom Opening Night Live, og avslørte Worms Galactic Tactics, et nytt spill som tar den klassiske serien i en mer taktisk retning.

Spillet hadde allerede lekket tidligere i august, inkludert opptak som angivelig viste spillopplevelsen, men nå har vi fått den offisielle avsløringen. Galactic Tactics beholder mye av kaoset serien er kjent for, samtidig som det legger større vekt på posisjonering, planlegging og strategiske beslutninger.

«Worms Galactic Tactics» beskrives som en slags krysning mellom «XCOM» og «Mario + Rabbids», der spillerne må tenke seg mye bedre om hvordan de beveger ormene sine over slagmarken før de tar frem rakettkasterne, bananbomber og andre absurde våpen.

Det er ennå ikke kunngjort noen eksakt utgivelsesdato, men du kan se den korte traileren nedenfor.