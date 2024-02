HQ

Det har vært en lang reise for Wrath: Aeon of Ruin, det siste i en tilsynelatende uendelig strøm av retroduftende førstepersonsskytespill. En mørk, blodig historie som inviterer deg til et fjernt land med ondskap og gotisk arkitektur. Kort sagt, hvis du har sett eller spilt noen av sjangerens mer fremtredende titler som Dusk, Hrot eller Cultic, vil mye av Aeon føles kjent.

Brutalt og utfordrende med en hel kavalkade av herlig uhellige skapninger, klare til å smake på den røffe siden av haglen din. For la oss innse det, det finnes ingen bedre målestokk enn følelsen av det kanskje mest klassiske av alle våpen. Våpenet som alene kan avgjøre så mye av spillopplevelsen. Noe jeg også med glede kan rapportere at Wrath lykkes svært godt med.

For blant de nesten utallige mengdene med boomer shooters jeg har hatt gleden og privilegiet av å teste de siste årene, er det få som har klart å fange den klassiske Quake-følelsen på samme måte som Wrath. Alle våpen, ikke minst den nevnte haglen, har en enormt tilfredsstillende følelse med muligheten til å pulverisere motstanderen til en fontene av kroppsvæsker og lemmer på kort tid.

Det er tydelig at utvikleren KillPixel har lagt mye tid i arsenalet som din karakter, The Outlander, har til rådighet når han gjør kort prosess med den hedonistiske befolkningen i det mørke, døende landet. Det er også Wrath: Aeon of Ruin s største styrke. Det er kreativt og nostalgisk uten å føles desperat eller konstruert, og det vanvittige arsenalet av dødelige verktøy er en fryd å håndtere.

Alt fra et maskingevær som spruter ut tenner til en stor kølle som absorberer fiendens sjel. Det er mye å oppdage her, og hvert eneste våpen, enten det er beregnet på nærkamp eller avstandskamp, har sekundære effekter som du kan leke deg med. Og det er bra, for som nevnt ovenfor kan Wrath være ganske tøft i vanskelighetsgraden, med fiender som angriper deg fra alle retninger.

Det er på mange måter oppfølgeren til det Quake vi aldri fikk. Med enda større og mer komplekse miljøer som klarer å balansere utforskning med den gode følelsen av fremdrift som ID Softwares udødelige klassiker var kjent for. For arven fra Quake er noe som tydeligvis gjennomsyrer hver eneste bit av Wrath, og det er et spill som aldri, aldri ber om unnskyldning for hva det er. Brutalt.

For er det én ting Wrath: Aeon of Ruin ikke gjør, så er det å holde deg i hånden, på godt og vondt. Utfordringer er aldri en dårlig ting, men de store nivåene kombinert med det overveldende mørket og de til tider repeterende teksturene kan skape mye frustrasjon, og det er lett å gå seg vill hvis man ikke er observant.

På samme måte hadde Wrath tjent på litt mer variasjon blant fiendene, spesielt med tanke på hvor mange av dem du til tider blir tvunget til å konfrontere. Og det merkes at spillet har tilbrakt mye tid i tidlig tilgang, ikke minst i de tidligere nivåene som etter min mening ikke holder samme standard som det som tilbys senere.

Men til tross for de små feilene er Wrath: Aeon of Ruin likevel en utrolig solid start for KillPixel, og etter noen oppdateringer vil det helt sikkert blomstre enda mer. For hvis du setter pris på eksepsjonelle mengder vold, illevarslende mørke og det old school uforsonlige gameplayet som Quake representerer, så vil Wrath: Aeon of Ruin passe deg som hånd i hanske.