HQ

Senere i dag inntar vi helgen så fort som mulig når vi spenner oss fast og starter motorene for å prøvekjøre Nacon og KT Racings seneste racingspill, WRC 10. Vi skal utforske hva denne nyeste delen av serien har å by på og dykker ned i spillet som feirer 50-årsjubileet for WRC-konkurransen.

Som vanlig får du med deg streamen på vår GR Live-side, Facebook, YouTube eller Twitch fra klokken 16 når vi setter i gang.