Etter at franske KT Racing har sittet med den offisielle WRC-lisensen de siste syv årene er det fra neste år EA og Codemasters som overtar denne. Det finnes eksempler på utgivere som vil levere med bravur i sitt siste år med lisenser, og det finnes de som bare lar det stå til med en kopi av forrige versjon. Målet mitt er å finne ut hva KT Racing har gjort med WRC Generations. Historisk sett har det vært varierende kvalitet på WRC-spillene fra franskmennene hvor WRC 8 har vært mitt personlige høydepunkt de senere årene, mens både de før og etter har slitt med å levere en tilfredsstillende utfordrer til Dirt Rally-spillene.

Historiske biler, og historisk grafikk er hva man finner i WRC Generations.

Dessverre så er status fortsatt det samme, og det står til og med enda dårligere til nå enn før. Kjørefysikken og fartsfølelsen i WRC Generations er rett og slett dårlig, og der hvor jeg nærmest kjenner nyrene får juling i Argentina på Dirt Rally 2.0, sitter jeg rolig og slapper av i dette spillet. Der hvor jeg har hjertet i halsen på hver eneste etappe gjennom verdens raskeste rally i de finske skoger sovner jeg nærmest bak rattet her. Så lite fartsfølelse får jeg. Tilbake til WRC 7 så slet KT Racing med å få til en god følelse med kjøringen hvor alt virket ekstremt flatt, og på et eller annet vis har de nå prestert å gå tilbake til dette, og gjøre det enda et lite hakk verre. Ikke engang vått føre med store søledammer utgjør store forskjellen på hvordan bilen oppfører seg.

Lydmessig er også WRC Generations et trist kapittel. Motorer høres ut som gressklippere eller støvsugere, kartleseren veksler på fin og klar lyd og det å sitte inni en boks og snakke, gjerne begge deler i løpet av en rettstrekke, og det gir ingen som helst mening når denne endringen skjer da det ikke har sammenheng med verken fart eller situasjon rundt. Det neste jeg kan gi honnør til er de gangene jeg kjører gjennom søledammer. Da høres det faktisk litt realistisk ut. Bare synd at det ikke føles i samme slengen.

Ja nei altså...

Alt er ikke bare negativt med spillet derimot. Mengde innhold er massivt, og med over hundre etapper fordelt på tjueen lokasjoner er det plenty av forskjellige strekker å bryne seg på. Her har man tatt alt innhold fra de tre-fire siste spillene og samlet det inn i en liten godtepose som avslutning på deres WRC-karriere. Igjen, hadde det bare vært en ålreit følelse å kjøre disse etappene så hadde det vært strålende.

Til slutt må jeg også nevne karrieremodusen som har stått på stedet hvil de siste årene. Det er ingenting nytt å se på dette området, og selv feilene som var å finne i tidligere versjoner er å finne igjen her. Det er for meg veldig tydelig at KT Racing ikke har brydd seg særlig om å legge for mye krefter ned i dette spillet da de vet at deres WRC-periode er over.

Kort oppsummert så er WRC Generations en tilbakegang fra de siste versjonene, og jeg synes vel heller ikke de har vært det helt store, med unntak av WRC 8 som nevnt tidligere. Dette spillet kan være morsomt for Fredrik 10 år som ikke bryr seg om kjørefysikk og slike ting, men for Daniel 39 år blir det absolutt ikke spilt igjen. Det mest positive jeg kan si om det er at det ga meg lyst til å spille Dirt Rally 2.0 igjen som jeg har lagt bort en periode.

Den 1. januar 2023 tar Codemasters og EA over WRC-lisensen. Jeg gleder meg allerede til å se hva de kommer med. Det kan ikke bli annet enn bedre enn dette.