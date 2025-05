WRC-spillisensen går tilbake til Nacon, nytt spill i 2027

HQ

World Rally Championship-lisensen går tilbake til Nacon, og et nytt spill kommer i 2027. Videospillene med den offisielle rallylisensen har blitt utgitt av flere selskaper, først av Sony mellom 2001 og 2025, men ble mer populære hos den franske utgiveren og produsenten av spillutstyr Nacon mellom 2013 og 2022. I 2023 ble lisensen for en kort periode flyttet til EA Sports, under Codemasters' kyndige hender.

EA Sports WRC WRC ble lansert i november 2023 og fikk gode kritikker. Det første WRC-spillet laget av produsentene av F1-spillene og Dirt-serien ble imidlertid også det siste, da det 30. april ble kunngjort at EA Sports hadde sluttet å jobbe med WRC.

I dag ble det kunngjort at Nacon tar tilbake utgivelsesrettighetene, og et nytt spill vil lanseres i 2027. "WRC Promoter og Nacon går sammen om å ta WRCs spillserie i en helt ny retning fra 2027 til 2032", og lover en oppslukende opplevelse som innfrir forventningene til rallyentusiaster og nye spillere.