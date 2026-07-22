Wreck-it Ralph» blir en del av « Disney Dreamlight Valley i den neste oppdateringen

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Like etter å ha brakt Winnie-the-Pooh og innbyggerne i Hundred Acre Woods til « Disney Dreamlight Valley i «Honeyglow Woods»-oppdateringen tidligere i juli, forbereder Gameloft seg allerede på å introdusere en annen Disney-ikon i livssimuleringsprosjektet.

Dette kunne ikke vært mer annerledes, ettersom oppmerksomheten nå rettes mot den animerte suksessfilmen «Wreck-It Ralph», da videospillhelten Ralph er klar til å ankomme Dreamlight Valley allerede neste uke som en del av den siste oppdateringen.

Oppdateringen heter «Pixel Perfect» og lanseres 29. juli. Vi har foreløpig ingen ytterligere informasjon om hva den vil inneholde, eller om den vil bli lansert som et betalt «Adventure Pack» eller som en gratis oppdatering. Vi vil imidlertid uten tvil få svar på mange av disse spørsmålene veldig snart.

Inntil videre kan du se «Pixel Perfect»-nøkkelbildet nedenfor for å se hvordan Ralph og noen andre interessante referanser til animasjonsfilmen blir introdusert i « Disney Dreamlight Valley.