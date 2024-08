Wreckfest 2 har blitt annonsert

Som en del av THQ Nordic Showcase ble Wreckfest 2 nettopp avslørt. Racing-oppfølgeren vil bli utviklet av Bugbear Entertainment og komme til PC, PS5 og Xbox Series X/S-konsoller på en uannonsert dato i fremtiden, og bortsett fra en CGI-trailer som gjør sin ankomst, ble all tilleggsinformasjon vi har å gå etter, delt under et nylig pressearrangement.

Vi blir fortalt at spillet vil ha en enkeltspiller og flerspillertilbud igjen, og at den viktigste utviklingen mellom denne oppfølgeren og originalen (i tillegg til mer raffinert mekanikk og mer detaljert blodbad etc.) vil være inkluderingen av et biltilpasningssystem som lar deg sette din egen vri på kjøretøyene du ser ut til å rase rundt på banen.

Du kan se kunngjøringstraileren for Wreckfest 2 nedenfor, samt en haug med skjermbilder relatert til spillet.