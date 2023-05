Wreckfest møter Warhammer 40,000? Speed Freeks blir kunngjort på Warhammer Skulls

Årets Warhammer Skulls -arrangement var absolutt full av nye kunngjøringer, men en av de mest uvanlige av gjengen er uten tvil den neste tittelen som kommer fra Caged Element.

Kjent som Warhammer 40,000: Speed Freeks, dette er en gratis å spille, multiplayer racing shooter som oppgaver spillere med å velge fra en rekke forskjellige klasser av kjøretøy og deretter kjøre til seier over en samling av kart.

Pressemeldingen som kunngjør spillet legger til at Speed Freeks er nå i åpen alfa på PC, og at spillerne kan hoppe inn og teste spillet fra nå av. Denne alfaen vil inneholde 16-spillerkamper, syv unike kjøretøy, en spillmodus kalt Chase Mode som gir spillerne oppgaver med å fange og forsvare poeng rundt et nivå (selv om det er løfte om en annen modus kjent som Convoy som vil være tilgjengelig i fremtiden), alt i et spill som er bygget i Unreal Engine 5.

Unødvendig å si, hvis du har vært på utkikk etter et spill som Wreckfest eller Cel Damage, men vil ha litt Warhammer-flair, må du huske å sjekke ut Speed Freeks mens alfaen pågår.

Det er ikke nevnt når Speed Freeks faktisk vil lanseres, men du kan sjekke ut kunngjøringstraileren nedenfor.