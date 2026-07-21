Wreckreation 2 er blitt kunngjort, og skal utvikles i samarbeid med spillets brukerfellesskap

Verdenen av arkadespill skal snart utvides, ettersom en oppfølger til Wreckreation er blitt avslørt. Dette prosjektet, som ganske enkelt kalles Wreckreation 2, kommer fra utvikleren When Tides Turn, som i hovedsak er en åndelig etterfølger til Three Fields Entertainment – utviklerfirmaet som ble opprettet av Need for Speed-veteranen Fiona Sperry for å lage Wreckreation 1. Dette nyeste studioet har igjen Sperry ved roret og inkluderer også en rekke Burnout-veteraner, hvorav mange tidligere jobbet hos Criterion.

Når det gjelder Wreckreation 2, utvikles denne oppfølgeren «i samarbeid med det voksende spillerfellesskapet, som er med på å forme alt fra kjøregenskaper og progresjonssystemer til arrangementer og verdensdesign.»

Målet med Wreckreation 2 er å bringe «tilbake den spennende essensen av arkadespill», ved å la handlingen utspille seg i en tettbebygget by «bygget spesielt for høyoktan-kjøring», samtidig som det byr på «intens arkadeaksjon, kjøretøy i stadig utvikling, spillernes kreativitet og de fysiske, kontaktfylte kjøreopplevelsene som fans av arkadespill elsker.»

Vi blir fortalt at vi kan forvente at fart, kontroll og progresjon vil være «kjernen i opplevelsen», og at Wreckreation 2 vil bli beriket av «aggressive rivaler, spektakulære krasj og intense øyeblikk med bilkonflikter som bidrar til å skape de minneverdige historiene som fans av arkadespill elsker å dele.» Siden dette er en oppfølger, vil selvfølgelig originalens vekt på brukergenerert innhold forbli, med «robuste kreative verktøy» som tilbys.

Når han snakker om målet med Wreckreation 2, har Sperry uttalt: «I løpet av de siste seks månedene har vi snakket direkte med spillerne om hva de ønsker seg av et moderne arkadespill, og Wreckreation 2 er resultatet av disse samtalene. Fra kjøreopplevelse og progresjon til arrangementer og verdensdesign har fellesskapet vårt allerede vært med på å forme sentrale aspekter av opplevelsen. Vi utvikler dette spillet sammen med spillerne, ikke bare for dem.»

Det er foreløpig ikke fastsatt noen lanseringsdato for Wreckreation 2, men vi vet at spillet vil bli lansert på PC, PS5 og Xbox Series X/S. Se annonseringstraileren for spillet nedenfor, og les også vår første hands-on-forhåndsomtale her.