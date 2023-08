HQ

På samme måte som filmer noen ganger kan føles utvannet med sin overflod av visse sjangre (superhelter... host... host...), kan også spillklimaet noen ganger føles litt stillestående. Jeg kan forstå at det er vanskelig å finne en unik vinkling, revolusjonere en sjanger eller finne opp hjulet på nytt, men ofte føles mange spill som variasjoner, eller enda verre - kopier, av hverandre. Jeg ville overdrive hvis jeg sa at WrestleQuest er noe helt nytt, for det har et snev av det vi har sett før, men det føles i det minste som noe som er friskt, annerledes og fremfor alt veldig underholdende.

Siden jeg ikke har noe spesielt forhold til eller kjennskap til de legendariske wrestling-ikonene som er med i spillet, er verken navn som Jake the Snake og Randy Savage eller spillets tynne historie noe jeg engasjerer meg i i det hele tatt. Rollespilldrakten som spillet overraskende nok omfavner, er imidlertid noe som definitivt passer meg, og utførelsen er på mange måter fantastisk. Dette er spesielt merkbart i ringen, der kampene er turbaserte med klassiske angrep, men selvfølgelig i wrestling-stil. I tillegg til å slite ut motstanderen din slik at du kan pinne dem, finnes det også en hype-måler for publikum. Hvis du gjør de samme angrepene, synker den og motstanderen din blir sterkere, men hvis du underholder publikum, får du styrke av det. Denne delen føles litt gimmicky og påvirker ikke utfallet nevneverdig, men er et morsomt element som først og fremst understreker hvor mye dette spillet er et spill for tilskuerne. Andre ting som tag-team og sprø spesialangrep er til stede, i tillegg til at alle figurene du får på laget ditt har sine egne unike evner.

Jeg synes disse kampene på mange måter er en god oppsummering av hele spillet. De er veldig sjarmerende og underholdende i utførelsen, både visuelt og i måten de er lagt opp på. Dette går igjen i resten av opplevelsen, der pikselgrafikken hovedsakelig er behagelig å se på, men jeg liker også hvor mye fokus animasjonene faktisk får. Sjarmen og humoren ligger i mange av detaljene, og jeg vil egentlig ikke avsløre disse, men la meg bare si at det meste av det du forventer av wrestling er på en eller annen måte bakt inn her. Det er tydelig at utviklerne er store fans av hele opptoget og har tatt med alt du kan tenke deg. Selv om historien ikke er noe å rope hurra for, er i det minste spillets overordnede design strålende.

Møtet mellom wrestling og rollespill er det mest unike her. Sistnevnte er merkbart, foruten de allerede nevnte turbaserte kampene, i andre klassiske ting som et verdenskart, å få nye ferdigheter, vinne kamper som gir deg erfaringspoeng og stige i nivå. Utforskningen av spillets miljøer føles også veldig tradisjonell, og hvert unike miljø er fylt med morsomme ting å oppdage. Jeg vandrer ofte rundt i områdene bare for å se hva det er å finne, og apropos miljøer er også designet verdt å skrive noen ord om. Alt er gjort med en lekenhet i ordets rette forstand der leker og blandingen av alle slags actionfigurer har en plass i dette vanvittige universet, og akkurat som blandingen av spillsjanger og sport fungerer det helt fint. Det er mange spennende miljøer å utforske, og dynket i den fantastiske pikselgrafikken blir hver ny oppdagelse av et sted noe morsomt.

De turbaserte og svært underholdende kampene i ringen er spillets hovedattraksjon.

Jeg liker mye ved dette spillet, men det er noen få ting som trekker opplevelsen litt ned. I tillegg til at spillets historie og karakterer etterlater meg helt likegyldig, er også lydbildet stedvis litt flatt. Det er mye musikk som kler spillet godt, men de irriterende stemmene og dumme uttrykkene blir mer og mer irriterende etter hvert. På samme måte blir spillets struktur litt repetitiv etter noen timer med det. Jeg vet ikke om det er så mye som kunne vært gjort annerledes her, annet enn kanskje en mindre engasjerende historie, men for meg ble spillet best spilt i kortere doser. Hver runde i spillet føltes imidlertid veldig underholdende, og jeg smilte ofte av utviklernes evne til å sette sammen denne blandingen av galskap.

Spillet lar deg designe din egen storslåtte inngang til enkelte kamper.

Jeg bedømmer ofte et rollespill etter hvor minneverdig reisen er, og selv om dette eventyret mangler noe av den episke følelsen som andre spill i sjangeren tilbyr, gjør det ikke så mye. I stedet er det fint at det bryter med den klassiske fantasy-formelen og gir deg noe annerledes. Det er fortsatt det meste av det sjangeren vanligvis byr på, og utviklernes lidenskapelige interesse for både rollespill og wrestling er smittende.

WrestleQuest er definitivt årets mest unike spill for meg. Men jeg vil også gjerne fremheve det litt ekstra fordi det lykkes så godt med alt det gjør. I ekte rollespillånd er det mye å se og oppdage, og i ekte wrestlingånd tar man det som skjer i og utenfor ringen og får det til å føles som en naturlig del av opplevelsen. Det er sannelig ikke mangel på godt utformede indiespill, og selv om WrestleQuest ikke helt kan måle seg med de aller beste, er humoren, sjarmen og fremfor alt det unike konseptet noe som virkelig bør belønnes.