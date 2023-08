WrestleQuest utsettes 2 uker i siste liten

HQ

Conny fikk endelig lov til å dele sin svært positive anmeldelse av WrestleQuest i går, så mange av dere gledet dere sikkert til å spille det selv i dag. Vel, det kommer ikke til å skje.

Mega Cat Studios og Skybound Games har annonsert en utsettelse av WrestleQuest fra 8. til 22. august.

Grunnen til dette er at de plutselig ble oppmerksomme på en feil i en av spillets versjoner som gjorde det mulig å miste lagringsfilene i spillet når man spilte på flere forskjellige enheter, så de bestemte seg for å utsette alle versjoner for å fikse det og sørge for at de andre versjonene ikke har lignende problemer. En forståelig avgjørelse, men også merkelig og skuffende når det skjer så sent i prosessen.