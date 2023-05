WrestleQuest utsettes for å gjøre noe spennende

HQ

I november skrev en veldig spent Jonas at WrestleQuest skulle lanseres en gang denne måneden, så wrestling-fans over hele verden har holdt pusten og ventet på en spesifikk dato de siste par ukene. Den gode nyheten er at du får en dato veldig snart, men den dårlige er at den ikke vil ha mai i seg.

Mega Cat Studios har kunngjort at WrestleQuest blir forsinket til i sommer fordi utviklerne har "sikret seg et nytt partnerskap vi er ekstremt begeistret for" og deretter møtte på "visse problemer" som det vil ta litt tid å fikse. Det høres imidlertid ikke ut som noe massivt, ettersom planen er å avsløre spillets utgivelsesdato senere denne måneden.